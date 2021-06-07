FDA通過首款減緩阿茲海默症藥品

FDA通過首款有助於減緩阿茲海默症認知退化的藥物。(美聯社)

美國 食品及藥物管理局(FDA)7日通過首款有助於減緩阿茲海默症 (Alzheimer's disease)認知退化的藥物。研究證明，美國藥廠百健(Biogen)研發、名稱為Aducanumab的新藥，可以讓阿茲海默症引起的輕度認知障礙及早期失智症(dementia)，雙雙獲得改善。根據估計，每名阿茲海默症患者使用Aducanumab，一年下來估計花費為5萬元。

華盛頓郵報指出，這是第一款證實可以減緩腦部功能退化而獲得食藥局 通過的新藥，不只是僅僅能夠舒緩症狀而已。從2003年以來，並沒有任何阿茲海默症獲得食藥局通過，由此可見阿茲海默症藥物研發失敗率極高。

Aducanumab新藥研發過程中，曾引發正反兩派論戰。支持者認為，這款藥品獲得食藥局核可之後，可望引來各界對於阿茲海默症更高關注，進而帶動對於治療阿茲海默症解方的更多研究與投資。

百健藥廠表示，Aducanumab的問世能讓阿茲海默症患者爭取到更多寶貴時間與家人相處，患者的日常生活也可以自理，例如清潔、購物等。

Aducanumab是實驗室研發的蛋白質「單株抗體」(monoclonal antibody)，必須透過靜脈注射，啟動患者體內的反疫反應，清除腦部澱粉蛋白斑塊。百健藥廠強調，這款藥品並不會治好阿茲海默症。

然而，反對派人士則表示，Aducanumab藥品是否確實有效，數據資料薄弱，食藥局為這款新藥放行，反映出主管機關迫於病患及倡議團體壓力之下，降低審查標準。

「阿茲海默症協會」(Alzheimer's Association)指出，美國目前約有620萬名阿茲海默症患者，如果沒有突破療法出現，患者人數到了2050年可望翻倍。