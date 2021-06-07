兼顧防疫和國會運作 英推混合國會 美允代理投票

英國蘇格蘭民族黨籍國會議員菲莉帕‧惠特弗今年4月19日透過視訊會議，聽取衛生大臣漢考克更新英國國內疫情現況。（路透）

英國 和加拿大等國去年疫情 嚴峻時為避免國會群聚，紛紛召開「視訊」和「實體」混合會議，美國眾院也通過法案允許眾議員在疫情期間可指定代理人投票 ，並以視訊方式召開委員會，盡力維持國會正常運作。

英國去年3月啟動「混合國會」策略，結合視訊和實體會議，是英國國會700年來首度以視訊開會。實體會議與會者不得超過50人，現場須保持2公尺社交距離，而國會牆上巨型螢幕會顯示在家工作的議員畫面。議員們以「混合國會」策略，進行一年辯論、立法和質詢，並通過多項疫情政策和規範脫歐後與歐盟關係的貿易、農業法案。

英國「混合國會」雖然運作順利，但有些議員還是希望能回到國會議事廳開會。保守黨議員霍登今年2月表示，「國會議事廳才是我們所有人該去的地方，遠距國會只是一系列簡短演講，不是真正的辯論。」

下議院領袖芮斯莫格也說，光是維護下議院遠距開會和投票軟體，每月就要花近37萬英鎊（約52萬美元）。

選區較偏遠和家有年幼孩童的議員贊成視訊會議，認為這能讓議員更有時間經營地方事務及平衡家庭生活。

美國眾院為確保在疫情期間安全地完成立法工作，去年通過修改國會議事規則，允許疫情期間無法或不願到華盛頓國會山莊投票的議員，可指定代理人協助投票。此外，委員會會議也可遠距召開並進行遠距投票。

加拿大去年4月也效法英國。但加拿大廣播公司指出，下議院使用視訊會議軟體Zoom復會，該軟體隱私與安全問題引發疑慮。