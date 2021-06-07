Parent PLUS利息高保護少 6旬夫妻為2女背債50萬

據統計，家長貸款如今已占大學部學生聯邦貸款新申請案件的四分之一，不過有家長因此被沉重債務壓得快喘不過氣。(美聯社)

某些父母捨不得兒女年紀輕輕便要煩惱學貸問題，選擇辦理聯邦家長貸款 (Parent PLUS loans)為孩子籌措學費。根據統計，家長貸款如今已占大學部學生聯邦貸款新申請案件的四分之一。不過，有家長因此被沉重債務壓得快喘不過氣來。住在新澤西州的65歲婦人凱特‧薛維茲(Kate Schweizer)與丈夫從2005年起，先後為了兩個女兒上大學申請家長貸款，加上利息之後如今負債大約50萬元。

紐約時報報導，薛維茲與丈夫不忍心看到年紀相差僅13個月的女兒背負學貸，因此每個學年都出面辦理家長貸款，十多年來債務從22萬元滾成50萬元，平均每個月學貸帳單為5000元。

薛維茲受訪時說：「大學學費高得嚇人，不過我說服自己，一切都是值得的。我丈夫工作穩定，有工會保障，我們覺得這筆負擔應該不會有問題。」然而，由於貸款額度增加，每月應償金額後來跟著水漲船高，手頭越來越困難。

她指出：「我們多次嘗試協調調降利息或償款方式，得到答案都是否定的。除了申請貸款延期(forbearance)之外，只能咬牙忍受8.5%的利息。」

Scorecard統計顯示，薛維茲大女兒就讀的紐約大學 (New York University)裡，五分之一學生的家長有申請聯邦家長貸款，而紐約大學學生畢業時，平均積欠學貸中位數為7萬4201元。薛維茲夫妻在大女兒上大學時貸款了11萬4000元，二女兒就讀曼哈頓維爾學院(Manhattanville College)時又借了10萬7000元。

報導指出，專家研究發現，不少家長像薛維茲夫妻一樣，雖然負債累累，依然選擇辦理聯邦家長貸款，讓孩子能上大學，申請時卻沒有仔細評估是否有能力償還。統計顯示，目前總共1.57兆聯邦學生貸款當中，約有6%為家長貸款。

專家分析，家長貸款更容易讓民眾累積龐大債務，因為家長貸款利息比一般學貸來得高，對於家庭財務的保護措施則相對較少，略有意外家庭經濟恐將嚴重惡化。

報導指出，當家長手頭困難時，通常只能選擇收入基準償款方案(income-driven repayment plan)，也就是長達25年期間收入20%用來償還貸款。家長貸款並不會因為聲請破產而自動取消，如果拖欠違約(default)則將面臨嚴重後果，政府可以沒收退稅或查扣薪資、社安金。

非營利政策研究組織「新美國」(New America)高等教育計畫部副主任費曼(Rachel Fishman)表示，家長貸款計畫並沒有把家長是否有辦法償還納入考慮，「聯邦政府 說可以借這麼多錢，學校說可以借這麼多錢，這讓民眾因此產生假象，以為聯邦政府已經善盡把關職責，實際上他們並沒有」。