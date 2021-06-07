不只開門讓抗議者進議會 俄勒岡州議員還提供行前簡報

圖為去年12月21日，反口罩的抗議群眾集結在俄勒岡州議會外。(美聯社)

俄勒岡州 共和黨籍眾議員 尼爾曼(Mike Nearman)去年底擅自開門讓挑戰州政府居家避疫規定的抗議群眾進入議會，一舉一動被監視器拍下，引發輿論爭議，也因此面臨一級瀆職罪(official misconduct)、二級非法侵入罪(criminal trespass)起訴。最新曝出的影片則顯示，尼爾曼曾為抗議群眾舉行長達78分鐘的行前簡報，說明如何進入議會大廈，還留下個人電話做為聯絡之用。

「俄勒岡公共電視台」(Oregon Public Broadcasting)透過YouTube頻道播放這支獨家取得的最新影片，並說明這支影片曾於2020年12月16日網路直播。在影片中，尼爾曼講解著「大廳通行行動」(Operation Hall Pass)細節，為台下聽眾說明議會大廈的進出動線。

影片畫面顯示，尼爾曼對台下聽眾說，他將協助民眾進入議會，也會安排某種裝置，可以掌握議會的動態，得以參與過程。

對於有聽眾詢問議會大廈因為疫情影響停止對外開放的限制，尼爾曼則回答，有辦法讓民眾進入議會大廈，也會提供聯絡電話。他對聽眾說：「要講清楚你是在哪一個門口的確切所在。」

美國 有線電視新聞網(CNN)7日報導，經過查證，尼爾曼在影片中為聽眾提供的電話號碼，就是尼爾曼自己的電話。

在影片中，尼爾曼也對台下聽眾分析選擇哪一天出現在議會是最佳時機。

根據議會大廈監視器錄影紀錄，2020年12月21日特別議會期間，尼爾曼開啟原本上鎖的議會大廈一處出口，讓門外群眾得以進入。雖然抗議群眾後來無法進入議場，卻與議會駐警爆發衝突。俄勒岡州警對媒體表示，抗議人士朝駐警噴灑某種具有刺激性的化學物質。

對於為抗議群眾開門而遭起訴，尼爾曼今年稍早發表聲明說，對於暴力從不姑息，但議會大廈從憲法角度來看，原本就應該對社會大眾開放。