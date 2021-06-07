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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

記者顏伶如／綜合報導
旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)
旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

全球各國當中，美國是少數新冠疫苗供應普遍且充裕的國家。不過，華盛頓郵報報導，旅居海外的美國公民卻因為疫苗取得困難，大吐苦水。現居泰國，來自紐約的76歲婦人蘿倫‧戴維森(Loran Davidson)便說：「我們有繳稅，我們也有投票，為什麼我們竟然沒有疫苗可打？」

戴維森與丈夫退休之後，2006年跨海搬家，現居曼谷東南邊的觀光重鎮巴達雅(Pattaya)。她說，丈夫已經86歲了，體重超標，有高血壓，屬於感疫高風險群，去年10月發生意外之後，導致行動略為不便，使得回美國打疫苗幾乎不可能。

住在海外的美國人是否有疫苗可打？白宮發言人莎奇(Jen Psaki)今年5月間在新聞簡報會上說：「對於住在海外的美國民眾來說，長久以來我們並沒有提供私人醫療照顧的作法，這項政策並未改變。」

美國國務院統計顯示，約有900萬美國公民住在其他國家，美國法律規定，旅居海外的公民也必須繳稅。報導指出，最近幾周，要求為旅外美國公民提供疫苗的輿論聲浪逐漸提高。

國務院官員表示，國務院為全球駐外使領館人員打疫苗的計畫，歷經計畫初期的波折之後，終於在今年4月完成。至於非使館人員的美國公民，目前選項只有兩種：回美國打疫苗，或者在當地依照規定排隊等候疫苗接種。

報導指出，旅外美國公民想要取得疫苗，面臨高度挑戰，因為許多國家疫苗嚴重不足，搭機返美也有染疫風險。民主黨海外黨員組織「海外民主黨員」(Democrats Abroad)上周發表給拜登總統的公開信寫道：「雖然某些旅外美國人在當地國家有機會打疫苗，我們都同意美國政府應該採取適當步驟，確保分布於全國各地的美國公民，都能打得到疫苗」。

泰國政府日前宣布，住在泰國的外國人士可以預約接種新冠疫苗，其中又以年長者及患有慢性疾病者優先。戴維森說，雖然向兩家醫院預約，但醫院員工卻告知，不確定她與丈夫是不是真的能夠打到疫苗。目前泰國只有中國科興(Sinovac)疫苗可打，英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)生產的600萬劑AZ疫苗將在本月稍後到位。

戴維森說：「中國大使館都讓他們在這裡的公民能打疫苗，為什麼美國沒有呢？」

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