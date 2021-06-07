亞馬遜溜掉了？全球企業最低稅率沒網住大魚

七國集團財長周日同意制定全球企業最低稅率，但適用於利潤率超過10%跨國企業的條件，很可能將全球電商巨擘亞馬遜排除在外。（路透）

七國集團（G7 ）的財長周日在倫敦同意具里程碑意義的稅務協議，旨在使蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）和臉書（Google)等大科技巨擘繳納更多稅款。

這項協議有兩大「支柱」：要求企業在擁有龐大銷售利潤 的市場，繳納一定比例的稅款，即使在該地的組織規模很小；同時設定前所未見的全球企業最低稅率15%。

然而，根據G7財長公報，支柱之一指明適用於「利潤率超過10%的最大最會賺錢的跨國企業」，這有可能將全球電商巨擘亞馬遜 （Amazon）排除在外。

亞馬遜市值高達1.6兆美元，2020年銷售額為3860億美元，但它在盧森堡的一家子公司，2020年有來自歐洲各地440億歐元的銷售收入，卻一毛公司稅也沒繳。對爭取改革全球稅制的政壇人士來說，亞馬遜因此成為頭號目標之一。

但亞馬遜2020年的利潤率才6.3%。該公司經營線上零售業務的利潤率極低，部分原因是投注大量資金於再投資，部分原因是為了搶奪市占。

謝菲爾德大學會計學客座教授Richard Murphy認為，10%的利潤率門檻「不妥當」，因為不同公司有不同的商業模式，而且各國現行申報利潤率的方法，「很容易鑽漏洞」，除非能正確掌握細節，否則課稅的期待會落空。

G7的協議是為了稍後範圍更大的20國集團（G20）的協商。鼓吹最低稅負的活動人士表示，希望稍後的談判能包括「區隔」（segment）的設計，意味企業就獲利的部分分別納稅。

例如，亞馬遜在英國等國家，就其利潤豐厚的雲端服務平台部門AWS繳稅。根據公平稅收基金會（Fair Tax Foundation）的數據，AWA在2020年的利潤率是30%。

消息人士說，除非有嚴格規範，否則一些企業可能調整營運，用虧損單位抵消利潤，確保利潤率維持在10%的門檻以下。

公平稅收基金會執行長Paul Monaghan說，「根據公報，沒能網住亞馬遜。如果另有細節顯示亞馬遜跑不掉就太好了，但目前沒看見」。