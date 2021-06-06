美餐飲業找人 求助招聘App

美國餐館在大舉招募人手之際，都正面臨缺工困境，只好轉而求助GigPro等即時招聘應用程式（App），以填補短期的人力空缺。（路透）

美國 餐館在大舉招募人手之際，都正面臨缺工困境，只好轉而求助即時招聘應用程式（App），以填補短期的人力空缺。

美國財經媒體CNBC報導，隨著餐飲業的缺工問題日益加劇，南卡羅來納州 的速食餐廳Billy D's Fried Chicken老闆戴森已轉而使用即時招聘App「GigPro」，以尋覓幫廚或洗碗工等臨時工。

戴森說，儘管北卡羅來納州最近放寬防疫措施，但許多餐館的人手不足，雇主通常會在分類廣告網站Craigslist找人，但最近還是招不到足夠人力，無法滿足不斷增加的需求。

他指出，在最後一刻求才的雇主可能會給更高薪水。例如，洗碗工一般時薪為15美元，但業者在GigPro上可能開出每小時20美元的價碼，「我真的在貼出招聘訊息的五分鐘內找到零工」。

根據美國餐廳協會的報告，新冠疫情重創美國餐旅業，導致餐旅業在去年裁減250萬個工作。然而，今年正在營業的餐飲業者中，有近半數的員工仍比往年少20%，此外，美國勞工部 的數據顯示，3月旅館和餐飲服務業張貼的職缺激增至100萬個。

GigPro創辦人兼執行長埃爾斯沃斯（Ben Ellsworth）表示，在全美大規模的裁員後，許多累壞的餐廳員工可能趁機轉換跑道。

人力公司Mis en Place在5月對2,000名幫廚進行的調查顯示，逾四分之一的廚房工作者已永久離開這個行業，離開的理由包括工資低和工時長。