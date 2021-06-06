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「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

旋風訪台 美參議員蘇利文戴台灣製口罩「表達感謝」

中央社台北6日電
美國聯邦參議員暨參議院軍事委員會成員蘇利文等人6日上午搭乘專機抵達台灣訪問，蘇利文特別戴上台美友好口罩致意。(中央社)
美國聯邦參議員暨參議院軍事委員會成員蘇利文等人6日上午搭乘專機抵達台灣訪問，蘇利文特別戴上台美友好口罩致意。(中央社)

美國聯邦參議員蘇利文等人6日訪台。他戴著印有「來自台灣的愛」的口罩致詞表示，疫情之初，台灣提供美國逾1000萬片口罩，而「這就是其中的一個」；此行宣布援台疫苗，就是來自美國的愛與回報。

美國聯邦參議院譚美（Ladda TammyDuckworth ）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）等3位參議員訪問團，上午7時19分搭乘C-17運輸機飛抵松山機場，外交部長吳釗燮及美國在台協會處長酈英傑等人接機。

蘇利文致詞時表示，高興再次來到台灣，「首先我想再提一下大多數人都知道的事情，很重要所以再說一次」。長久以來，美國深化印太區域的安全、繁榮及民主，美國是一個亞太國家。

蘇利文說，幾世紀以來，美國一直存在於這個重要區域，未來也會如此。20幾年前，台灣民主發展正處於具挑戰性的重要時刻，也就是台灣首屆總統大選前夕，「我是美國陸戰隊兩棲特遣部隊的一員，當時被派到印太區域，特別是台灣海峽」。這就是美國對台灣安全、繁榮及民主的決心及承諾的重要體現。

蘇利文指出，參議院在美國的外交政策中扮演要角，基於台灣關係法，美國協助台灣抵抗脅迫。此外，美國對台灣的繁榮、民主及安全的支持堅實依舊，這種支持是跨黨派的，「誠如各位所見，這個由民主、共和兩黨參議員組成的訪團，即是美國對台跨黨派支持的體現，而這樣跨黨派的支持也延伸到台灣人民的健康」。

蘇利文說，去年源於中國武漢的全球疫情，其特性在於（資訊）透明度低，在國際合作方面，缺乏中國共產黨的參與，而美國形成鮮明對比，美國正以開放及合作的精神與美國友人、夥伴及盟國一同帶領國際救援工作，並提供數以百萬計的強效疫苗緩解全球疫情。「我們正與日本等合作夥伴、友人及盟邦密切協調相關事宜」。

蘇利文表示，美台相互照應，雙邊關係是條雙向道，美國記得台灣的協助；「看看我的口罩，疫情之初，台灣提供美國逾1000萬片口罩，而這就是其中的一個」，上面寫著「來自台灣的愛」。

蘇利文說，「這是來自美國的愛，作為回饋。我們非常高興能在這裡，宣布有關疫苗的重大訊息」。

美國 台灣關係法 蘇利文

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