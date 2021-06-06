賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題

美國副總統賀錦麗6日出訪瓜地馬拉和墨西哥，將宣布提供兩國新冠疫苗和人道援助，並商討大量中美洲移民湧入美國問題。（路透）

美國 副總統賀錦麗 6日出訪瓜地馬拉和墨西哥，是她就任以來首度海外訪問。華盛頓郵報報導，賀錦麗將宣布提供瓜地馬拉50萬劑新冠疫苗和3.1億美元人道援助，以及一項40億美元援助中美洲開發和安全計畫，墨西哥也可獲100萬劑疫苗。賀錦麗希望此行有助緩解大量中美洲移民 湧入美國問題。

賀錦麗定6日晚間抵達瓜地馬拉，7日會見瓜國總統賈麥岱，晚間轉往墨西哥，8日會見墨國總統羅培茲，討論兩國加強移民執法合作。

白宮官員在賀錦麗出訪前企圖降低外界期望，說賀錦麗的努力很難立竿見影。美國總統拜登上台以來，美國當局每月羈押的移民數激增到20年來最多，沒有父母陪伴的兒童和青少年移民數量創新高。

賀錦麗的中美洲北方三角事務特別顧問阿爾法奇赫說，拜登政府認識到，「單靠美國政府和其他國家援助，無法解決中美洲移民湧入的問題」。北方三角包括瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多。

阿爾法奇赫在賀錦麗出訪前說：「政府要有解決問題的政治意願，不過我們也想跟多邊組織、民間部門和其他實體合作，全面處理中美洲移民產生的多項根本原因。」

副總統團隊表示，賀錦麗計畫會見社區、勞工和企業領袖。賀錦麗說，希望針對貪腐、犯罪和暴力展開「坦率真誠的討論」。

今年3月，拜登指示賀錦麗處理移民問題的成因，包括貧窮、暴力、氣候變遷和政府貪汙等。這是賀錦麗上任以來第一個處理的重大議題。

美國在美墨邊境羈押的無證移民人數，包括無父母陪同的未成年人，今年4月達15年新高，近18萬，其中逾八成來自墨西哥和北方三角。美國海關暨邊境保護局資料顯示，無父母陪同未成年移民中，來自瓜地馬拉的最多。