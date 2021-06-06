C-17首降台灣 學者：展現美軍緊急運輸能力

美參議員搭乘美軍C-17運輸機抵台。(美聯社)

美參議員搭乘美軍C-17運輸機抵台，軍事專家分析，C-17具優異戰略及戰術能力，此次除政治外交外，也展示美國 緊急運輸能力，在必要時運載裝備至印太前線，傳達出特殊戰略意義。

美國聯邦參議院譚美（Ladda Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Daniel ScottSullivan, R-AK）、昆斯（ChristopherAndrew Coons,D-DE）等3位參議員訪問團上午搭乘C-17運輸機，從韓國飛抵松山機場 。

中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑受訪表示，C-17是戰略戰術的運輸機，此次雖然是搭載參議員訪台，但也在傳達一個訊息，就是當緊急狀況時，美軍是有能力展現緊急運輸的能力，同時此次降落松山機場，代表松機具備緊急起降大型運輸機的能力，因此這次的行程，除了透過友台議員進行政治外交外，另一方面則是展示美國的緊急運輸能力。

此次C-17降落松山機場，也是C-17於1995年在美服役後首次飛抵台灣 。林穎佑認為，中國可能會說美國在打「擦邊球」，過去中國曾提及，若美艦停靠台灣是必然採取相關行動，但後來則是美國海洋科學船靠泊台灣；此次雖然是軍機，但載運的是人而非軍事裝備，因此透過這些舉動，傳達對印太等國的關注。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌上午也赴松山機場觀看C-17起降。他指出，C-17是很優異的運輸機，並結合戰略及戰術兩種能力，其採高升力的機翼設計，可以在很短的時間內快速起降，在戰場上也能以很陡的角度爬升、避免遭敵防空火力威脅；且C-17也能空運M1A2戰車、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）等，對照近期美國在印太地區的部署，確實能在必要時運載作戰裝備到前線機場。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，此C-17隸屬美軍15空運聯隊，駐地為夏威夷的希肯空軍基地（Hickam Air Force Base），該聯隊也同時操作C-40等行政專機，而此次的國會議員卻搭載戰略運輸機訪台，傳達特殊的戰略意義。

蘇紫雲指出，一般而言，國會議員出訪都是搭乘C-40系列行政專機，專供部長級或國會議員公務旅行使用。例如2020年8月訪台的美前衛生部長艾薩（Alex Azar），便是搭乘具空中指揮能力的C-40B訪台。

蘇紫雲表示，這次美參議員訪團包含隨行的幕僚共約15人，也完全在C-40行政專機近100個艙位，是可以輕鬆負荷的範圍，卻由C-17戰略運輸機運送，評估具有政治與軍事意義。

他分析，其意義在於落實台美軍事合作，特別是戰術執行層面的「操作共通性」（interoperation），依照美空軍資料，儘管美韓有協防條約，美軍C-17也多次參與美韓演習，但美軍的C-17方於今年5月才首次降落韓國大邱國際機場，以熟悉此軍民共用機場的特性，而國軍的松山機場與韓國大邱機場一樣，都是軍民兩用機場。

政治上，共軍在6月1日以大機群侵入馬來西亞空域，其中包含運20運輸機，展現共軍的快速部署能力用以威嚇馬國，不僅引來馬國嚴重抗議，美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）司令維巴赫（Kenneth Wilsbach ）6月4日也特別在國務院軍事記者會上，罕見譴責中國軍機逼近馬來西亞及台灣，是升高緊張態勢且破壞穩定發展，而美軍的C-17今天降落台灣松山基地，可謂是嚇阻北京的強烈訊號。

美軍運輸機中，固有C-5、C-17、C-130等三種，其中體積最大、載重量最大的就是C-5 Galaxy（銀河式）運輸機。其中C-17 Globemaster III（全球霸王II）戰略運輸機，為美國波音公司生產的軍用運輸機，自西元1995年起在美國空軍服役，已服役超過25年，具備短場起降能力，能適應多種機場跑道，其優秀的巡航能力與運補能力，使C-17成為美軍海外作戰常使用的戰略運輸機。

由於C-17具備高度靈活及戰略戰術應用特性，可隨時滿載全副武裝的戰鬥部隊、主力戰車到達全球的任何地方，因此在某種程度上能力是超過C-5運輸機；除此之外，軍事媒體、青年日報日前也報導，夏威夷州航空國民兵第154聯隊將1架C-17運輸機改裝為「飛行診所」，赴離島為美軍官兵接種武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗。

回顧美軍機過去降落台灣的例子，根據公開訊息，包括1999年九二一大地震時，美軍的C-5運輸機就曾降落台灣，並載運救災機具、車輛等馳援台灣；2009年八八水災重創台灣，美軍1架C-130載運物資降落台南機場，同時還有美軍CH-53直升機也降落台南機場參與救災。

2011年10月時，一架美軍KC-135降落松山機場，目的是接送美國在台協會（AIT）官員送醫；最近一次則是2015年4月，美軍2架F-18因機械問題大黃蜂戰機迫降台南空軍基地。