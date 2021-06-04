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辛普森殺妻案辯護律師辭世 享壽87歲

中央社洛杉磯3日綜合外電報導
辛普森殺妻案辯護律師貝里（F. Lee Bailey）辭世，享壽87歲。美聯社
辛普森殺妻案辯護律師貝里（F. Lee Bailey）辭世，享壽87歲。美聯社

前美式足球球星辛普森（O. J. Simpson）1995年因殺妻案被控雙重謀殺卻無罪定讞，由多位知名律師組成的夢幻辯護團隊居功厥偉，當年團隊要角之一的貝里今天辭世，享壽87歲。

貝里（F. Lee Bailey）的家屬指出，這位充滿傳奇色彩的律師，在美國南部喬治亞州某個安寧病房過世，不過家屬並未具體說明死因。貝里向來在法庭表現一付盛氣凌人姿態而成為全美最知名律師之一。

辛普森於一段感念貝里的影音中表示，「他就是這麼厲害、睿智、犀利」，並說「（貝里）堪稱是他那個世代、我們當今的最棒律師」。

當年法院開庭審理辛普森殺妻案，貝里當庭修理一名偵辦此案的洛杉磯警探而聲名大噪，指控對方操弄犯罪現場證據以及心懷種族歧視動機，這番交叉詰問普遍被視為辛普森得以脫身的關鍵。

美國整骨醫師謝柏德（Sam Sheppard）因殺妻案被定罪判刑，貝里於1966年替謝柏德平反後，開展他專替聲名狼藉當事人辯護的執業律師生涯，由哈里遜福特（Harrison Ford）主演於1993上映的「絕命追殺令」（The Fugitive），開拍靈感就是來自謝柏德案。

貝里經手的其他被輿論千夫所指最後卻無罪獲釋的當事人還包括，越戰期間越南美萊村（My Lai）屠殺事件當時的美國陸軍指揮官麥迪納（Ernest Medina）等。

貝里1933年出生於麻州，成為頂尖律師前曾是個私家偵探，他擅長向公眾發表演說而且著作等身，回憶辛普森庭審的著作剛完稿。

雖然因經手的離奇大案屢屢勝訴而家喻戶曉，但也並非無往不利，貝里曾經歷認栽認賠的官司。他1996年因藐視法庭而坐牢6週，生涯大部分在佛州和麻州執業，分別於2001年和2003年遭佛州和麻州撤銷律師資格。

貝里畢生梅開四度，育有3個孩子，他的兒子班德利克斯．貝里（Bendrix Bailey）向美國多家媒體證實父親辭世消息。

前美式足球球星辛普森（O. J. Simpson，右）和當年多位知名律師組成的夢...
前美式足球球星辛普森（O. J. Simpson，右）和當年多位知名律師組成的夢幻辯護團隊要角之一的貝里(左)。美聯社

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