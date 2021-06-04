蒙大拿黑足部落接種率98% 還捐疫苗給加拿大原住民

加拿大境內的居民Sherry Cross Child在蒙大拿州Babb附近接受新冠疫苗接種。美聯社

去年秋天，當疫情 最嚴重的時刻，位於蒙大拿州偏遠山間的原住民保護區「黑足部落」(Blackfeet Nation)，經常有救護車飛嘯而過，將部落居民載往車程兩小時外的醫院。如今黑足部落人口卻有高達98%民眾已完成接種，多餘疫苗 則捐給加拿大 境內的美洲原住民，下周則將成立行動疫苗接種站，提供給前往附近國家公園旅遊的觀光客。

黑足部落居住的原住民保護區，面積比德拉瓦州還大，部落人數約1萬人。根據部落統計，疫情爆發以來，累計有1390個確診案例，其中50例後來宣告不治。

國家廣播公司(NBC)報導，因為病毒肆虐一度陷入陰霾的黑足部落，如今保護區內符合施打疫苗資格的人口當中，卻有著98%已完成接種(fully vaccinated)的傲人成績。相較之下，蒙大拿州整體人口僅約40%已完成接種。

報導指出，黑足部落疫苗推廣計畫成功，行有餘力之際還將多餘疫苗捐給加拿大的美洲原住民部落以及非部落加拿大民眾。

黑族部落緊急應變服務小組主任狄斯洛西爾(Robert DesRosier)指出，下周更將在蒙大拿州與加拿大亞伯達省(Alberta)交界處成立行動疫苗接種站(mobile vaccination site)，在兩天時間裡開放加拿大民眾或造訪冰川國家公園(Glacier National Park)的觀光客打疫苗。

狄斯洛西爾說：「一旦打了疫苗之後，感覺彷彿像終於鬆了一口氣。」他表示，疫情最嚴重的期間，民眾眼睜睜目睹殘酷事實，染疫案例一個個死去，就來道別都來不及，「現在我們正盡全力保護自己，也協助任何開口尋求幫忙的人。隧道的另一頭終於出現了光明」。

回顧疫苗推廣計畫，狄斯洛西爾說，一路走來面臨許多挑戰，部落成員對於聯邦政府長期以來充滿不信任，部落民眾在數百年歷史當中更是長期遭受外人的暴力與虐待。

疫情發生後，黑足部落商業委員會在2020年旅遊旺季斷然決定，關閉部落與冰川國家公園之間的出入口，為了保護部落居民健康安全，犧牲旅遊季節期間原本可以獲得的經濟收益。黑族部落發言人麥克尼利(James McNeely)說，決策宣布的當下，全場鴉雀無聲，「安靜到連一根針掉到地上都能聽見」。

報導分析，黑足部落的封鎖策略顯然奏效，接下來有100多天不再有新冠病毒確診案例出現。然而，到了2020年10月中旬，由於地方政府為防疫措施鬆綁，美國中西部與大平原區疫情迅速擴散，黑足部落的「防疫泡泡」隨之破功，出現了將近400個確診案例。

鼓勵民眾接種疫苗的過程中，黑足部落推出的獎勵措施包括打疫苗就贈送清潔用品或禮物卡(gift cards)。今年3月初，黑足部落逾半數居民已經接種至少一劑新冠疫苗，民眾除了在醫院、診所可以接種疫苗，醫護人員還隨著疫苗行動專車前往偏遠地區，專程為民眾打疫苗。