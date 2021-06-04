專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

拜登政府訂定目標，要在7月4日美國 獨立紀念日之前讓全國成年人新冠疫苗 施打率達到70%，但衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情 趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。統計顯示，阿拉斯加州、阿肯色州、喬治亞州、愛達荷州、路易西安納州、密西西比州、奧克拉荷馬州、田納西州、懷俄明州的疫苗施打率，在全美各州當中排名墊底。

美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)院長柯林斯(Francis Collins)接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，目前共有12州疫苗施打率已達70%，「我擔心的是那些施打率還差一大截的州，面對下一波疫情爆發，這些州的情勢就好像坐以待斃(sitting ducks)，這種狀況其實是不該出現的」。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)3日公布最新統計顯示，全美成年人當中有63%已經接種至少一劑新冠疫苗。

美國有線電視新聞網報導，拜登總統推動全美成年人至少施打一劑疫苗的70%疫苗施打率目標，由於民眾接種意願降低，如今遭逢重大阻礙。

疾管中心統計顯示，過去七天當中，全美每日平均疫苗施打劑量不到100萬劑，這是今年1月以來第一次跌破每日接種疫苗不到100萬劑的狀況。

疾管中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)指出，70%施打率的目標有助於保護社區民眾免於受到病毒威脅，但美國某些地區疫苗施打率偏低，「我擔心這將讓病毒有機會傳播，疫苗施打率低的地區，我們可能會看到疫情反彈，因此當務之急是如何讓這些社區盡快打疫苗」。

在全美各州當中，阿拉斯加州、阿肯色州、喬治亞州、愛達荷州、路易西安納州、密西西比州、奧克拉荷馬州、田納西州、懷俄明州的疫苗施打率目前是排名最低的。