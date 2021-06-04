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7歲男童泳渡佛州聖約翰河 救了受困河中的爸爸與妹妹

編譯柯立偉／綜合3日電
佛羅里達州居民史蒂芬．保斯特與七歲兒子查斯、四歲女兒艾比嘉爾。(截屏自WBAY電視畫面)
佛羅里達州居民史蒂芬．保斯特與七歲兒子查斯、四歲女兒艾比嘉爾。(截屏自WBAY電視畫面)

佛羅里達州居民史蒂芬．保斯特(Steven Poust)上周帶著一對兒女，前往當地聖約翰河(St. Johns River)釣魚，結果遭遇強勁水流，三人均受困於河中；保斯特的七歲兒子查斯(Chase Poust)在危急關頭，勇敢泳渡聖約翰河，花一個小時到岸上向最近的民宅求救，最終救下父親與四歲的妹妹艾比嘉爾(Abigail Poust)，一家三口得以團聚。

父親接受訪問時表示，事發當時他在河中心下錨，並讓兩個孩子下水游泳，結果由於水流湍急，女兒艾比嘉爾無法抓穩船緣而被水流捲走；查斯見狀也立刻放手，避免妹妹被捲到太遠的地方。

查斯說，他當時非常害怕，只有妹妹穿著救生衣。

隨後，史蒂芬下水救人，一把抓住兒子與女兒。他表示，雖然很想把兩個孩子同時救上船，但水流太強勁，沒辦法同時抓住兩個孩子，所以他要兒子努力往岸上游。史蒂芬說：「我告訴兒子說我愛他，因為我實在不知道接下來會發生什麼事。」

當時聖約翰河強勁的水流即使是一般成年人都很難應付，再加上水流一直把查斯往河岸的反方向帶，查斯花了一個小時才成功上岸，迅速向最近的民宅求救。查斯說：「當時水流太強，而且方向不對，我只能用狗爬式或仰式，以免自己最後力氣耗盡。」

查斯成功上岸求援後，當地救援部門獲報立刻動身趕往救人，並在距船約一哩處發現水中載浮載沉的父女；史蒂芬說：「我在水裡大聲尖叫、揮動手臂，希望有人聽到我們的聲音。當然，我兒子成功上岸救了我和女兒，他真的很勇敢。」

消防局表示，按當地法規，船身長度26呎(8公尺)以下的船隻，只有六歲以下幼童才有強制穿救生衣，因此這起案件中，保斯特一家並未違規。

游泳 釣魚 佛羅里達州

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