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全美半數州 停發聯邦額外失業補助津貼

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全美半數州 停發聯邦額外失業補助津貼

記者顏伶如、張大仁／綜合報導
全美已有半數州取消發給失業者聯邦失業救濟，可能也促使失業者重回勞工市場。（Getty Images）
全美已有半數州取消發給失業者聯邦失業救濟，可能也促使失業者重回勞工市場。（Getty Images）

勞工部3日公布最新申領失業補助報告，自新冠疫情爆發以來，首次申請失業救濟金人數首次低於40萬；截至5月29日當周申請人數為38.5萬人，低於前周的40.5萬人，也低於預估的39.3萬人；由於全美已有半數州取消發給失業者聯邦失業救濟，可能也促使失業者重回勞工市場。

根據勞工部的統計，上次申領人數低於38.5萬人是在2020年3月14日當周的25.6萬人，持續申請數增加16.9萬人至377萬人。

疫情發生後，聯邦政府為失業民眾提供每周300元額外失業補助，被視為因應疫情的緊急措施；不過，隨著疫苗施打率逐漸提高，如今額外失業補助卻引發政治角力，不同黨派議員對於應該如何提振遭受疫情衝擊的經濟，看法分歧。

新冠疫苗接種率在美國持續增加，由共和黨籍州長執政的全美逾半數州，已宣布不再對州民提供聯邦政府疫情期間發放的額外失業補助津貼。

路透報導，由共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)領導的馬里蘭州，2日成了全美第25個宣布停發聯邦額外失業津貼的州。

報導指出，霍根表示，聯邦政府的額外失業津貼曾經在疫情期間為民眾提供「重要的暫時救濟」，不過現在已經不再有需要，因為疫苗普遍施打，工作機會也很多。

各州共和黨籍政府主管以及企業界遊說團體，如今紛紛主張聯邦額外失業津貼應該全面停止，因為這項福利導致失業勞工拒絕接受良好的就業機會，使得許多企業陷入找不到員工的窘境，重啟經濟面臨困難。

拜登政府、民主黨陣營、勞工代表、勞工權益倡議人士及少數經濟學者則指出，比例頗高的勞動人力到現在都還無法找到工作，因為托兒問題無法解決，擔心遭到病毒感染及工資過低等，也都是影響因素。

報導指出，白宮官員仍擔心，如果在絕大多數人口接種疫苗之前便過早停發額外失業津貼，可能對勞工與經濟雙雙造成傷害。

阿拉斯加州、愛阿華州、密蘇里州、密西西比州都將從12日起停發聯邦額外失業津貼；另外21個共和黨執政州則從7月10日起，陸續停發額外失業津貼。

路透指出，失業勞工仍可領取各州失業救濟金，但各州規定則略有不同。

勞工部 疫情 共和黨

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