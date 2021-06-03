少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還槍轟佛州警

佛州12歲少男夥同另名14歲少女闖入一間民宅，然後以偷來的突擊槍及霰彈槍與趕來的警員槍戰。圖為少男被拘押。(截屏自Volusia County 6電視)

佛羅里達州本月1日傳出少年版的「鴛鴦大盜」案，一名12歲少男夥同另一名14歲少女闖入一戶民宅，然後以竊得的重型武器及霰彈槍轟擊趕來處理的警察 ，導致這名少女中槍受傷，兩人也被捕；佛州 法官3日裁定，兩人將予以羈押21天後聽審。

法官奧爾芬格(Michael Orfinger)3日另向少男表示，他將面臨的罪名有一級蓄意謀殺警察，以及持械闖入民宅。

奧爾芬格向少男宣判表示，審核過逮捕報告後，據以認定犯行發生的可能理由便是如此，而少男就是嫌犯；法官指派公設辯護人為少男辯護，少男聆聽宣判七分鐘，過程中不發一語，看來有些茫然。

來源：WKMG News 6 ClickOrlando

州檢察長辦公室表示，檢方及調查人員「通盤」考量過本案，最後決定以兩項罪名起訴這對少男少女。

該14歲少女及12歲少男1日離開德爾托納(Deltona)附近的「佛州衛理宗聯合兒童之家」，入侵一處民宅，在房內找到槍枝及彈藥。

沃盧西亞郡(Volusia County)警方尋找兩人而逼近民宅時，兩人開火射擊警察；警局發言人奇特伍德(Mike Chitwood)表示，最後警方開槍，擊中女孩；女孩送醫接受手術後，傷勢雖重但情況穩定。

佛州12歲少男夥同另名14歲少女闖入一間民宅，然後以偷來的突擊槍及霰彈槍與趕來的警員槍戰。圖為案發現場被擊中的車輛彈痕累累。(截屏自Volusia County 6電視)

佛州衛理宗聯合兒童之家去年向警方報案約300次，今年迄今警方到該收容中心報警已89次；今年3月，該中心一名警衛挨院內十多歲少男連續毆打頭部，幾天後去世。

奇特伍德表示，最近多起事故意味有更大問題存在，州級民代及佛州青少年司法廳必須設法解決。

奇特伍德指出，警方一直因暴力犯罪 而逮捕孩子們，青少年司法廳還是把他們安置在無法好好照料的地方；大家必須面對現實，不能溺愛這些行為偏差的孩子，佛州目前有一大堆暴力犯罪，其行為人都是青少年。

奇特伍德表示，3日遭羈押少男以前多次恐嚇要殺害另名同學，還向學校教務人丟擲磚塊；而少女三年前曾因偷小狗而被捕，移送青少年法庭，但不符判刑規定，此外少女今年4月還五次在林間縱火。