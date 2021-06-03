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CDC：疫苗完成接種者 接觸病人不需再篩檢、隔離

記者顏伶如／綜合報導
已完成新冠疫苗接種的民眾，就算接觸到染疫患者，也不再需要接受病毒檢測或居家隔離；圖為醫護人員在為民眾注射疫苗。(Getty Images)
已完成新冠疫苗接種的民眾，就算接觸到染疫患者，也不再需要接受病毒檢測或居家隔離；圖為醫護人員在為民眾注射疫苗。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)公布的最新指南指出，已完成新冠疫苗接種(fully vaccinated)的民眾，就算接觸到染疫患者，也不再需要接受病毒檢測或居家隔離；但接觸病患後，出現發燒、咳嗽與疲倦等徵狀則例外。

疾病防治中心這套新規並不適用於醫生、護士及醫療系統員工，這些人員仍須接受雇主安排的病毒檢測。

多項最新研究發現，已完成接種的民眾出現染疫病重的機率極小，即便感染新冠病毒，也不太可能傳染給別人，就算出現染疫症狀，程度也都相對輕微。

CDC指出，根據研究結果，已完成疫苗接種的民眾，將不需要在職場接受定期新冠病毒篩檢；不過，許多企業並未追蹤員工接種疫苗的進度。

對於在遊民收容所工作的人，以及在監獄服刑或住在遊民收容所的民眾來說，疾病防治中心仍然建議接受病毒篩檢，因為居住環境依然存在著爆發大規模傳染的高風險。

世界各國對於醫護人員接受病毒檢測的規定各有不同；從海外地區返回美國的美國公民，仍須在搭機之前出示新冠病毒檢測陰性報告，不論是否已經接種疫苗；CDC表示，任何人只要病毒檢測結果呈現陽性，都應該自我隔離10天。

隨著疫苗施打率逐漸提高，許多衛生專家估計，疾管中心接下來還會進一步放寬建議指南，例如對已接種疫苗但出現染疫徵狀的民眾。

專家指出，一般感冒與感染新冠病毒的徵狀頗為類似，入秋之後恐將出現許多其實不必要的病毒檢測。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)公共衛生學院教授蕾貝卡‧伍爾茲(Rebecca Wurtz)指出，就在重啟經濟的同時，平常並未定期檢查的各式各樣感染，都可能跟感染病毒一樣的症狀。

她說，如果出現症狀，應該勤洗手，留在家裡不要到辦公室上班，「不過並沒有需要出門去做病毒篩檢。」

檢測 疫苗 聯邦疾病防治中心

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