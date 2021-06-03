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庫克要求蘋果員工9月重返辦公室 每周至少三天

編譯洪啟原、黃嘉洵／綜合外電
蘋果執行長庫克通知員工，要求從9月初起每周回辦公室工作至少三天。（路透）
蘋果執行長庫克通知員工，要求從9月初起每周回辦公室工作至少三天。（路透）

蘋果公司（Apple）執行長庫克2日寄發電郵通知員工，要求他們從9月初起每周回辦公室工作至少三天。另外，德意志銀行也要求美國投銀部門的員工，在9月初回公司上班。

根據彭博資訊、科技新聞網站The Verge取得的備忘錄，庫克表示，多數員工至少須在周一、周二及周四進辦公室工作，周三和周五可選擇遠距辦公。另外，有面對面工作需求的團隊，一周須有四到五日進辦公室。

庫克在信中表示：「我們設定一同在辦公室的日子，以協助我們優化人際合作的時間。」根據這封內部電郵，員工也有機會在一年內遠距工作長達兩周，「申請理由可以是想更靠近家人和所愛的人、轉換環境、處理意料之外的行程，或個人因素等等」。遠距辦公請求須經過主管核可。

這項改變並非完全出乎蘋果員工的預料。蘋果在2020年之前並不鼓勵在家遠距工作，但彭博資訊報導，庫克去年12月通知員工，最快可能今年6月就會要求重返辦公室上班。

蘋果對遠距辦公的立場雖然愈來愈開放，但仍比其他科技公司保守。科技巨擘Google 5月宣布，有20%的員工可永久在家上班。臉書執行長查克柏格曾說，遠距辦公是時勢所趨，也告知員工他們可以永久在家上班，前提是他們獲得主管核准。

另外德意志銀行則向美國投資銀行部門員工表示，必須在9月6日勞動節前返回辦公室上班，跟進高盛與摩根大通等華爾街同業，至於長期而言要給員工多少彈性，德銀仍在考慮。

德銀投資部門客戶業務與顧問主管高德曼說：「我們很開心看到與客戶面對面的會議快速增加，且許多人已經部分或全部恢復整周在辦公室上班」。

庫克 蘋果 美國

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