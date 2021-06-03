最高法院裁定：員警擅用警方資料庫搜尋車牌 並未違法

最高法院3日以6票對3票表決結果裁定，喬治亞州員警范布倫擅自使用警方資料庫搜尋民眾車牌號碼，並未觸犯打擊網路電腦犯罪的聯邦法律。(美聯社)

最高法院3日以6票對3票表決結果裁定，喬治亞州員警范布倫(Nathan Van Buren)擅自使用警方資料庫搜尋民眾車牌號碼，搜尋目的與公務並無關聯，並未觸犯打擊網路電腦犯罪的聯邦法律。

范布倫在第三方人士付費請託之下，使用警方資料庫搜尋車牌號碼。范布倫後來遭到聯邦政府 指控違反「電腦詐欺及濫用法」(Computer Fraud and Abuse Act，CFAA)。至於委託范布倫搜尋車牌號碼的第三方人士，實際身份則為美國聯邦調查局(FBI)線民。

由保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)撰寫的主要意見書中指出，最高法院裁定范布倫並未違背「電腦詐欺及濫用法」，因為法律條文並未規定「對於能夠合法取得資訊若存有不當動機」即構成犯罪。

巴瑞特在意見書中寫道，如果根據聯邦政府對於這項法律的擴大解釋，許多電腦的一般使用活動，都將因此面臨刑事處罰。她寫道：「就連在公務電腦上查看私人電郵或瀏覽新聞，都可能視同犯罪。」

德州大學法學院(University of Texas School of Law)教授瓦拉德克(Steve Vladeck)分析，最高法院判例出爐後，將讓企業及政府機關對於使用資料庫系統訂定更加詳盡的規範，不只規定哪些人得夠使用資料庫，還要規定使用資料庫的目的為何，以及哪些使用目的是不允許的。

瓦拉德克，對於不當使用資料庫、但擁有合法使用資料庫權限的當事人來說，最高法院判例將讓主管機關便得較難祭出懲處。

加入主要意見決的還有布萊爾(Stephen Breyer)、索尼婭·薩托馬友(Sonia Sotomayor)、艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)等五位大法官。大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)、首席大法官羅伯茲(John Roberts)則持不同意見。

湯瑪斯在不同意見書中比喻寫道，范布倫就像代客泊車的工作人員，「雖然獲得授權幫忙停車，卻不能把車子開出去兜風」。湯瑪斯指出，范布倫擁有權限可以使用車牌搜尋資料庫，但只能用於「執法目的」的使用。