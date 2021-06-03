比爾．蓋茲批疫苗分配不均：首批有83%流向富裕國家

微軟創辦人比爾蓋茲。(美聯社)

微軟創辦人比爾．蓋茲3日表示，全球首批交付的10億劑新冠疫苗 中，有83%（超過五分之四）流向富裕國家，低收入 國家獲得的疫苗微乎其微，僅占0.2%。他認為，這種情況不僅不公平，還有可能引發災難性的後果。

界面新聞報導，比爾．蓋茲透過視頻在上海舉行的2021年浦江創新論壇致詞時，做上述表示。他說，我們目前仍身處新冠肺炎這個百年一遇的全球公共衛生危機之中。它給人類帶來巨大的苦難和經濟損失，尤其是在那些無法迅速獲得疫苗的國家。最近兩個月，一些國家出現自疫情暴發以來確診人數和死亡人數的大幅飆升。

比爾．蓋茲特別提及疫苗分配嚴重不均的問題。他說，全球首批交付的10億劑疫苗中，有83%（超過五分之四）流向富裕國家，低收入國家獲得的疫苗微乎其微，僅占0.2%。

他認為，如果按照目前的疫苗接種速度，許多國家將需要超過十年的時間才能實現群體免疫。這種情況不僅不公平，還有可能引發災難性的後果。除非所有人都安全，否則沒人能獨善其身。

比爾．蓋茲建議，我們需要加大對COVAX這類致力於疫苗分配的機制的資助力度，提高合格備選疫苗的數量，並加大全球範圍的生產和供應。對於世界衛生組織日前將中國 科興新冠肺炎疫苗納入緊急使用清單，他認為，這將有助於彌合他之前所提及的全球疫苗獲取方面的鴻溝。

比爾．蓋茲說，他希望看到中國供應的新冠疫苗增加並在全球發揮重要作用。相信中國在包容創新上作出的長期而堅定的努力，將有助於全球儘快終結新冠肺炎疫情。