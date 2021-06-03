我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國也將提供疫苗給台灣 預計6月底送出

日助台疫苗 日媒：安倍是推手 背後還有美國影子

比爾．蓋茲批疫苗分配不均：首批有83%流向富裕國家

記者李仲維／即時報導
微軟創辦人比爾蓋茲。(美聯社)
微軟創辦人比爾蓋茲。(美聯社)

微軟創辦人比爾．蓋茲3日表示，全球首批交付的10億劑新冠疫苗中，有83%（超過五分之四）流向富裕國家，低收入國家獲得的疫苗微乎其微，僅占0.2%。他認為，這種情況不僅不公平，還有可能引發災難性的後果。

界面新聞報導，比爾．蓋茲透過視頻在上海舉行的2021年浦江創新論壇致詞時，做上述表示。他說，我們目前仍身處新冠肺炎這個百年一遇的全球公共衛生危機之中。它給人類帶來巨大的苦難和經濟損失，尤其是在那些無法迅速獲得疫苗的國家。最近兩個月，一些國家出現自疫情暴發以來確診人數和死亡人數的大幅飆升。

比爾．蓋茲特別提及疫苗分配嚴重不均的問題。他說，全球首批交付的10億劑疫苗中，有83%（超過五分之四）流向富裕國家，低收入國家獲得的疫苗微乎其微，僅占0.2%。

他認為，如果按照目前的疫苗接種速度，許多國家將需要超過十年的時間才能實現群體免疫。這種情況不僅不公平，還有可能引發災難性的後果。除非所有人都安全，否則沒人能獨善其身。

比爾．蓋茲建議，我們需要加大對COVAX這類致力於疫苗分配的機制的資助力度，提高合格備選疫苗的數量，並加大全球範圍的生產和供應。對於世界衛生組織日前將中國科興新冠肺炎疫苗納入緊急使用清單，他認為，這將有助於彌合他之前所提及的全球疫苗獲取方面的鴻溝。

比爾．蓋茲說，他希望看到中國供應的新冠疫苗增加並在全球發揮重要作用。相信中國在包容創新上作出的長期而堅定的努力，將有助於全球儘快終結新冠肺炎疫情。

疫苗 低收入 中國

上一則

拜登出席英國G7峰會 伊麗莎白女王將親自接見

下一則

拜登：將釋出2500萬劑新冠疫苗至亞、非和拉美

延伸閱讀

比爾蓋茲想得諾貝爾和平獎 傳曾找億萬淫媒牽線

比爾蓋茲想得諾貝爾和平獎 傳曾找億萬淫媒牽線
比爾蓋茲持續分產 轉讓Deere逾8.5億元持股給前妻

比爾蓋茲持續分產 轉讓Deere逾8.5億元持股給前妻
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

熱門新聞

林瑋日前因一起意外導致腦死亡，獨留其妻子張娜玫與一名19個月大與三個月大的幼子。(張娜玫提供)

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

2021-05-27 23:44
美國人有錢有閒的象徵新指標，就是擁有跟客廳一樣富麗堂皇的後院。(Photo by Shaun Montero on Unsplash)

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

2021-05-27 14:42
華盛頓郵報報導，「縮水式通貨膨脹」 (shrinkflation) 已經來臨。(美聯社)

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

2021-06-01 11:53
美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊5月27日作客紐約洋基隊主場時，前總統川普的2名粉絲於四局下掛出挺川標語。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，「將在8月復位為總統」。（路透/Wendell Cruz-USA TODAY Sports）

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

2021-06-02 11:37
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

2021-05-28 12:22
前總統川普不到一個月之前推出的個人部落格，如今宣布永久關閉。(美聯社)

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

2021-06-02 21:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪
實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞
美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員
來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛