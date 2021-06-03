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劉鶴葉倫通話後 中商務部證實：中美經貿開始正常溝通

記者林則宏／即時報導
中國商務部發言人高峰表示，中美經貿領域已經開始正常溝通。（取自中國商務部網站）
中國商務部發言人高峰表示，中美經貿領域已經開始正常溝通。（取自中國商務部網站）

中國國務院副總理劉鶴分別於5月27日及6月2日，與美國貿易代表戴琪和財政部長葉倫視訊通話。對此，中國商務部發言人高峰3日在例行記者會中表示，中美經貿領域已經開始正常溝通，雙方同意，下一步要推動中美經貿關係健康穩定發展。

據新華社報導，在中國商務部3日下午舉行的例行記者會中，有記者提問：如何評價劉鶴與戴琪、葉倫通話成果？是否意味著中美經貿交流重新啟動？後續還有何安排？

對此，高峰表示，最近一周來，劉鶴與戴琪和葉倫分別通話，兩次都是50分鐘左右的視頻通話。兩次通話有幾個特點：

首先，雙方溝通開局順暢。在兩次通話中，雙方本著平等和相互尊重的態度，就中美經貿關係、宏觀形勢、國內政策等問題交換了意見。

高峰說，「中美雙方都認為，交流是專業、坦誠和建設性的，中美經貿領域已經開始正常溝通。」

第二，求同存異是共識。雙方都認為中美經濟、貿易關係十分重要，存在諸多可以合作的具體領域。雙方也都提出了各自關切的問題。中方充分考慮國內經濟發展背景和狀態，表達了我們的具體關切。

第三，從務實解決問題入手。雙方同意，下一步要從有利於中美兩國和整個世界的角度，共同努力，為生產者和消費者務實地解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

戴琪 中國 葉倫

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