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9歲女童開車載妹妹要去海邊玩 出車禍家長卻不知

記者顏伶如／綜合報導

猶他州交通廳2日清晨5時左右接獲通報，西谷市(West Valley City)市區路上發生一起撞車車禍，警方前往事故現場發現駕駛人是一名年僅九歲的女童，車內還有另一名四歲女童。九歲女童對員警表示，一大清早開車出門是因為想帶妹妹去加州的海灘，跟海豚一起游泳。根據警方調查，兩名女童從出門到出車禍，家長都仍在睡夢中。

西谷市警察局(West Valley City Police Department)警官米瑞特(Bill Merritt)對地方電視台KUTV表示，女童駕始紅色車輛從側面撞上另一輛車。目睹事發經過的一名司機對警方表示，原本以為紅色車輛駕駛人肯定是酒後開車。

根據警方調查，九歲女童表示，原本打算是要帶妹妹到加州海邊玩，要去海灘游泳。

警方表示，車禍發生時兩名女童都未繫安全帶，所幸無人傷亡。受到撞車事故影響，位於猶他州201號公路(Utah State Route 201)附近的車禍現場，交通封鎖超過一小時。

西喬登警察局(West Jordan Police Department)警官李斯特(Scott List)說，女童與父母住在西喬登市，但兩個孩子偷偷把車開出門的同時，家長還沒起床，直到警察找上門來，家長才知道出事了。

李斯特說，女童家長並沒有忽略照顧兒童的前科，對於孩子逕行開車上路也未察覺任何跡象。家長對警方表示，家裡的門都有上鎖，除了通往地下室的門之外，兩個孩子就是從地下室溜出門。

李斯特說，汽車鑰匙放置地點其實不容易被孩童取得。根據警方調查，兩名女童在清晨3時左右離家，撞車則發生在5時，

事故地點離女童住家約10哩。至於從西喬登到西谷市是否都為九歲女童自行開車，警方表示仍有待進一步釐清。女童家長是否將面臨起訴，警方並未說明。

警方指出，兩名女童平常住在同一個房間，過去這段期間一直討論著想要去加州，要在海邊跟海豚一起游泳。

車禍 警察 加州

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