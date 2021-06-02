惡意軟體勒贖衝擊經濟 為何難擋? 政府真沒轍？

位於巴西的全球最大肉品供應商JBS，遭到來自俄羅斯的網路駭客勒索。導致美國公分司的JBS肉品加工廠也被迫停擺。圖為位於科羅拉多州的JBS公司。(路透)

靠惡意軟體勒索贖金的網路駭客組織，連續攻擊美國 最大燃油管線「殖民油管 」和肉品公司JBS，對民生經濟造成重大衝擊，為什麼難以阻擋？政府難道沒轍？

根據網路安全企業Emsisoft統計，去年，這些惡意軟體流氓就攻擊了100多個美國聯邦、州和市政府單位，近500家健康照護中心，1680所教育機構和數以千計的民間企業，造成數百億美元經濟損失，許多受害者還不敢聲張，怕毀損名譽。

惡意軟體的作用是把目標組織的電腦系統資料，以加密方式搞成亂碼鎖住，在對方電腦留言，付贖金解碼，待錢拿到手，再把解碼寄出，系統立即解鎖，如同強盜勒贖。

這種網路強盜在加密前，先複製一份勒贖對象的敏感資料，威脅不交錢就公布資料，很多企業怕資料一旦公布，損失還大於贖金，只好乖乖就範。

這種網路匪徒多數講俄語，基地若不在俄國 ，就在其他共產盟邦，三年前還微不足道，如今技高勢大到公然舉辦「論壇」，還拉幫結派，卻能利用比特幣等加密貨幣洗錢，網路警察查不出也抓不到。

有些甚至還「漂白」為「專業軟體服務」公司，指導付費客戶解碼、解密。

美聯社報導，殖民油管公司付了440萬「贖金」才解套，雖然FBI不鼓勵企業如數照付，結合美加英三國公私部門的專案小組卻認為，規定企業不准交付贖金絕對錯誤，因為這幫匪徒會繼續找脆弱的對象下手；何況，遭遇勒贖的企業，交付贖金可能是避免破產的唯一途徑。

歹徒日益猖獗，難道政府束手無措？拜登總統5月簽署加強網路岸安全的行政命令，也準備6月16日和俄國總統普亭當面談這個問題。就在這當口，JBS肉品工廠仍遭駭；白宮副發言人強皮耶(Karine Jean-Pierre)說，駭客犯罪組織「可能在俄國」，白宮已直接警告俄國，「負責任的國家不要庇護惡意軟體罪犯。」

前述專案小組認為，對付網路勒贖幫，須所有盟邦合作從外交、法律及執法層面反擊，一旦抓到罪犯，就公布其姓名，並對庇護他們的政權，發動經濟制裁。