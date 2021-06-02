麻州往返鱈魚角、瑪莎葡萄園島渡輪 訂票系統遭駭勒贖

搭乘渡輪可賞鯨，麻州渡輪公司2日疑遭駭客以勒贖軟體入侵而癱瘓。(美聯社)

麻州 渡輪管理局公司(The Steamship Authority of Massachusetts)網路訂票系統2日疑遭駭客以勒贖軟體入侵而癱瘓，但未影響航行安全；這是近期繼麻州車輛監理廳(RMV)遭駭後，大眾運輸系統第二度成為攻擊目標。

麻州渡輪公司為每日提供航班往返鱈魚角(Cape Cod)，和離岸的瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)與南塔克特島(Nantucket)的最大業者。

公司發布聲明表示：「伍茲霍爾、瑪莎葡萄園島與南塔克特島渡輪管理局淪為勒贖軟體攻擊目標，航班營運自2日上午起遭到影響。」公司也表示攻擊可能造成航班誤點，目前已有專家團隊展開調查。遭受網路攻擊的時間點，正好是觀光客湧入麻州渡假勝地的旺季。

麻州渡輪公司透過聲明向CNBC表示，目前正在與聯邦、州以及地方政府單位合作，檢視勒贖軟體造成的傷害以及來源。公關主任德里斯科爾(Sean Driscoll)表示：「目前並未對渡輪營運的安全造成影響，GPS與雷達運作也未遭受干擾。」

海岸警衛隊(The US Coast Guard)第一區發言人也指出，勒贖攻擊並未「影響乘客安全」，但表示海岸警衛隊也與麻州網路安全小組(Massachusetts Cybersecurity Unit)合作，目前調查工作由聯邦調查局(FBI)主導。

勒贖攻擊包括使用惡意軟體將電腦裝置以及網路上的資訊加密，使系統無法運作。網路攻擊背後的主嫌，通常要求贖金以換回資料。

這起針對麻州渡輪公司下手的勒贖攻擊前，世界最大肉品包裝公司JBS才剛被攻擊，打亂北美與澳洲 肉品生產。

上個月網路犯罪組織「黑暗面」(DarkSide)才勒索東岸油管業者「殖民油管 」(Colonial Pipeline)，造成長達5500哩的油管停止運作，影響東岸近一半的燃料供應與東南部地區汽油短缺，殖民油管最後選擇妥協支付贖金。