俄駭客盯上 惡意發電郵 司法部獲批准調查兩網域

美國國際開發署(USAID)電郵網域遭俄國駭客登堂入室，透過偽裝成USAID以發送惡意電郵，使數百個公私機構受到攻擊。(美聯社)

網路駭客 攻擊日益猖獗；司法部 1日宣布，已經在上周得到法院批准，查抄得到俄羅斯政府支持、可能與SolarWinds攻擊造成聯邦政府 資料洩漏事件有關的兩個網域。

微軟(Microsoft)上周表示，該公司發現，俄國駭客登堂入室的方法，是透過美國國際開發署(USAID)用於與市場營銷計畫有關的電郵網域，將其偽裝成USAID以發送惡意電郵，使數百個公私機構受到攻擊。

微軟評估後認為，此網攻與日前SolarWinds攻擊事件正是同一批駭客所為；此攻擊事件發生於去年，九個聯邦政府機構及至少100個私人機構實體受害。

在微軟發布此說法後，司法部得到維吉尼亞州東區法院批准，查抄此兩個受到駭客盯上的網域，避免傷害擴大，也試圖辨識出駭客身分。

領導司法部國家安全處(NSD)助理檢察長戴米爾斯(John Demers)表示，司法部承諾，在刑事調查結束之前，也會先發制人，打擊駭客活動，而上周的行動就是證明。

戴米爾斯說，在抓捕疑犯之前，執法行動依然是美國政府打擊惡意網路攻擊活動的一部分，而司法部也會繼續利用屬於本部的權限，衡量一切可行的舉措以反制威脅。

國土安全部網路安全及基礎設施安全局(CISA)及聯邦調查局(FBI)上周表示，他們發現包括聯邦政府在內，大約350個公私機構成為這些惡意電郵的攻擊目標，並強調目前聯邦政府「沒有受到重大影響」。

近期駭客集團及其行動已愈發猖獗，日前先後發生殖民油管(Colonial Pipeline)以及世界最大肉類供應商JBS遭到駭客攻擊事件。

FBI負責網路犯罪事務的官員沃德蘭(Bryan Vorndran)表示，FBI向外界保證，將繼續動用屬於FBI的「一切手段」，包括國內外夥伴網絡，其目標不僅止於打擊駭客活動，更要讓這些敵手感受到風險，也就是將承擔的後果。