實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

國會山報(The Hill)報導,隨著新冠病毒的起源重新受到檢視,華盛頓郵報(WP)更正一篇2020年2月的報導,當時共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton,阿肯色州)在媒體上談論新冠病毒從實驗室外洩的理論,如今華郵 移除先前稱此為「遭揭穿」的「陰謀論」等用詞,改用「邊緣論」。

華郵去年2月一篇報導的原標題為:「新冠病毒陰謀論遭揭穿,柯頓仍談不停」(Tom Cotton keeps repeating a coronavirus conspiracy theory that was already debunked),但如今許多一流公衛專家開始認真回顧新冠病毒的起源之後,華郵也更正先前報導的用詞。

華郵的更正報導指出:「先前報導的版本與標題,對於柯頓有關新冠病毒起源的評論有不當描述,本報移除『揭穿』(debunked)和『陰謀論』(conspiracy theory)的用詞,因為如今看來,新冠病毒的起源尚無定論。」

華郵將該篇報導的標題更新為:「科學家駁斥新冠病毒邊緣理論,柯頓仍談不停」(Tom Cotton keeps repeating a coronavirus fringe theory that scientists have disputed)。

柯頓與前總統川普一再談論,新冠病毒是2019年從中國 武漢實驗室外洩傳出。

「我們不知道新冠病毒的起源,我們必須追根究底。」華郵在去年2月報導中引述柯頓在福斯新聞網(Fox News)的談話,「我們還知道離那個食物市場僅幾哩之處,正是中國唯一一座生物安全第四等級研究人類感染疾病的實驗室。」

此理論在最近幾周重新獲得關注,拜登 總統也宣布加速行動確認新冠病毒起源;許多科學家先前低估此理論,現在也改口說應該進一步調查此說法。

雖然目前並無新冠病毒源自實驗室的確切證據,但科學家也沒找到確切證據,可說明人類在自然情況下,感染到這種從動物身上發現的病毒。