開張還沒滿月 川普部落格關站

前總統川普不到一個月之前推出的個人部落格，如今宣布永久關閉。(美聯社)

前總統川普 不到一個月之前推出的個人部落格，如今宣布永久關閉。川普在任期尾聲因為在社群網站 發表選舉陰謀論，遭到臉書 、推特等封鎖並關閉帳號。川普團隊原本透露將自創社群平台讓川普與支持者交流，但後來推出卻是部落格類型的網站。

川普競選團隊前任首席顧問、資深幕僚米勒(Jason Miller)對CNBC新聞頻道表示，川普部落格關閉之後「永遠不會再恢復運作」。

米勒答覆美國有線電視新聞網(CNN)詢問時也說，川普部落格將永久關站。

米勒說：「對於我們一直在努力推動的遠大目標來說，部落格屬於次要項目。」

有線電視新聞網2日報導，如今造訪川普部落格原本網址，將看到要求網友留下電郵或簡訊聯絡資料的通知。

名稱為「來自川普書桌」(From the Desk of Donald J. Trump)的部落格今年5月4日推出，時間點就在川普被推特、臉書封殺的數個月之後。

當時，川普陣營對媒體表示，川普將透過這個新平台直接對支持者喊話。福斯新聞網(Fox News)當時報導，部落格將成為川普的「新溝通平台」。

不過，川普5月底卻對福斯報導內容提出修正。川普說，部落格成立用意在於「擁有一個臨時管道，把我的想法跟構想讓社會大眾知道，不必被假新聞媒體操作，不過這個網站並不是一個平台」。