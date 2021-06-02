緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊5月27日作客紐約洋基隊主場時，前總統川普的2名粉絲於四局下掛出挺川標語。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，「將在8月復位為總統」。（路透/Wendell Cruz-USA TODAY Sports）

美國 前總統川普 的首位國安顧問佛林日前才被控贊同在美國發動緬甸 式政變，現在輪到川普自己被紐時記者爆料，說他向自己人聲稱「將在8月獲復位」。

CNN於1日發布新聞，報導部分川粉與匿名者Q的支持者過去數月熱衷談論美國發生緬甸式政變。紐時華府特派記者哈伯曼（Maggie Haberman）在推特引述該新聞，接著寫道「川普一直告訴許多跟他有聯絡的人，他預期自己將在8月復位」，接著又補充指出，「不，那不是講怎麼運作，只是簡單分享訊息」。

哈伯曼接著寫道，這個消息不是憑空冒出來的，就發生在川普可能面臨曼哈頓檢方起訴，但川普不僅只為此就發布關於部分州郡「選票審計」的聲明，而是他本來就專注於此事。當一位網友提問「復位…總統嗎？」，哈伯曼答稱「就是那個」。

川普預計6月開始復出各州與舉辦造勢大會，華盛頓觀察家報（Washington Examiner）首席政治特派記者約克（Byron York）認為，如果川普真公開討論他會復位為總統，「將可能增加表明準備好繼續前進的共和黨員人數」。

Trump has been telling a number of people he’s in contact with that he expects he will get reinstated by August (no that isn’t how it works but simply sharing the information). https://t.co/kaXSXKnpF0 — Maggie Haberman (@maggieNYT) June 1, 2021