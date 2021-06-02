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緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

編譯周辰陽／綜合報導
美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊5月27日作客紐約洋基隊主場時，前總統川普的2名粉絲於四局下掛出挺川標語。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，「將在8月復位為總統」。（路透/Wendell Cruz-USA TODAY Sports）
美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊5月27日作客紐約洋基隊主場時，前總統川普的2名粉絲於四局下掛出挺川標語。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，「將在8月復位為總統」。（路透/Wendell Cruz-USA TODAY Sports）

美國前總統川普的首位國安顧問佛林日前才被控贊同在美國發動緬甸式政變，現在輪到川普自己被紐時記者爆料，說他向自己人聲稱「將在8月獲復位」。

CNN於1日發布新聞，報導部分川粉與匿名者Q的支持者過去數月熱衷談論美國發生緬甸式政變。紐時華府特派記者哈伯曼（Maggie Haberman）在推特引述該新聞，接著寫道「川普一直告訴許多跟他有聯絡的人，他預期自己將在8月復位」，接著又補充指出，「不，那不是講怎麼運作，只是簡單分享訊息」。

哈伯曼接著寫道，這個消息不是憑空冒出來的，就發生在川普可能面臨曼哈頓檢方起訴，但川普不僅只為此就發布關於部分州郡「選票審計」的聲明，而是他本來就專注於此事。當一位網友提問「復位…總統嗎？」，哈伯曼答稱「就是那個」。

川普預計6月開始復出各州與舉辦造勢大會，華盛頓觀察家報（Washington Examiner）首席政治特派記者約克（Byron York）認為，如果川普真公開討論他會復位為總統，「將可能增加表明準備好繼續前進的共和黨員人數」。

美國前總統川普，攝於2017年7月。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，預期自己...
美國前總統川普，攝於2017年7月。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，預期自己將在8月得到復位。（路透/ABACA PRESS）

川普 美國 緬甸

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