不同藥廠的新冠疫苗混打能增強免疫？ 聯邦著手研究

美國已展開新研究，看混合施打不同的新冠疫苗能否延長免疫期和提高保護力。(美聯社)

美國 聯邦政府衛生官員已經開始一項新研究：混合施打不同的新冠疫苗 能否延長免疫期，提供更強的保護力對抗變種病毒。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）周二說，這項新研究找來已完全完成疫苗接種的成年志願者，額外給他們施打不同廠牌疫苗。

NIAID主任佛奇（Anthony Fauci）說：「雖然美國食品和藥物管理局（FDA）目前授權的疫苗提供了強力保護，對抗新冠病毒，但我們必須做好準備，有可能需要追加注射，以防免疫力下降，並且跟上病毒不斷演化的步伐。」佛奇補充，如果需要額外追加注射，這項新研究可能協助決定最佳的疫苗混搭法。

初期研究有一部分將涉及大約150位志願者，他們在美國已打了三種獲授權疫苗（輝瑞／BNT、莫德納 和嬌生）的其中一種。這些人將在首次接種的12到20周後，再追加一劑莫德納疫苗。

混搭研究的另一部分則是找來完全沒接種過疫苗的人，先接受標準的兩劑莫德納疫苗，12到20周後，再追加一劑。追加的可能是專門針對變種病毒開發的疫苗。包括莫德納在內的部分藥廠，已經開始研發對變種病毒更有效的修改版疫苗。

NIAID說，如果有新疫苗在美國取得授權，可能加入實驗，例如Novavax藥廠有一支疫苗正進行第三期試驗。

根據NIAID，志願者接受最後一劑疫苗後將被追蹤一年，以監測安全性和副作用。研究人員會定期抽取並分析研究對象的血液樣本，評估他們的免疫反應。

NIAID預計明年夏末能獲知初步結果。