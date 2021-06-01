世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

從全球防疫 模範生到疫情 大爆發，台灣 的「髮夾彎」表現，讓外界好奇到底問題出在哪裡？根據統計，從5月11日至6月1日，短短半個多月，台灣累計確診數達7225人、死亡112人，媒體甚至用「神話破滅」來形容。在美華人目睹一年前自身親歷的慘況再度上演，在心繫家鄉之餘，更想知道疫情破口的幕後真相。

台灣疫情大爆發可以從4月下旬放寬華航機師檢疫規定追溯起，3天隔離加上11天的自主健康管理，其中存在許多模糊空間與誤判，例如晚上能否上酒吧？機師與機師能否一起聚餐？從確診機師的足跡、到檢疫旅館的管理缺失，證實這的確是讓疫情如火燎原的禍首。

另一疫情焦點萬華茶室，與華航機師案例並未找到關聯性，說明病毒一直都存在，等到達一定的傳播量才爆發出來。茶室這一行業，原本便代表台灣社會較底層的生活，也是防疫管理較難落實的角落；疫情擴散後，要調查「人與人的連結」，原本就有一定困難度，何況還扯上企業人士的社團活動。

台灣這波疫情，除了引發國際矚目外，一個新名詞「校正回歸」，也在網路上激起高度討論聲量。此一檢驗塞車所造成的現象，在其他國家也發生過，未及回報的數字大家都是稍後再補上，但如何研判才能符合流行病學，有一定的規則，而台灣政府讓民間詬病之處也在此，讓科學數字最後淪為各說各話。

早早宣布進入三級警戒的台灣，還有一個有趣現象是，儘管警戒日期一延再延，政府就是絕口不提「四級」這個字眼；或許其中有社會、經濟與政治的考量，但也被笑稱像iPhone一樣，從三級升到三級Max、再到三級Premium。

面對政府的各種落漆表現，台灣與中國雖是不同的社會體制，卻有一個共同現象，便是不能批評政府、檢討防疫政策。每當民間提出質疑時，「同島一命」、「團結抗疫」、「唱衰台灣」等口號便會出現。

本周「世界OnAir 」節目，主播卓賢邀請到聯合報醫藥記者邱宜君，談台灣備受關注的疫情，也透露醫院資源與人力的窘迫，救護車被迫在街頭「流浪」；邱宜君說，她與一位受訪醫生在提到醫護與病患處境，兩人語畢都哽咽、落淚。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。