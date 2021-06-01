設計用原民圖騰卻未回饋 墨西哥控Zara文化挪用
墨西哥指控國際服飾品牌Zara、Anthropologie、Patowl文化挪用，因為這些品牌的設計使用墨西哥原住民族圖騰，卻沒讓這些族群獲益。
墨西哥文化部28日發聲明指出，已將文化部長弗勞斯托（Alejandra Frausto）簽名的信函寄給上述3家公司，要求他們各自「公開解釋基於何種理由將集體財產私有化」。
文化部表示，世界最大服飾零售商Inditex集團旗下的Zara使用南部瓦哈卡州（Oaxaca）米斯特克族（Mixtec）特有圖騰，URBN旗下Anthropologie使用米赫（Mixe）設計，Patowl則抄襲薩波特克（Zapotec）圖騰。
目前無法聯絡上URBN、Inditex與Patowl詢問看法。
流行服飾設計商使用文化設計獲取利益，卻未註明來源或公平補貼原住民族，他們做到什麼地步，近年來一直是爭論焦點。2019年墨西哥政府就曾指控時裝品牌卡羅琳娜海萊拉（Carolina Herrera），在設計上文化挪用原住民圖騰與墨西哥紡織品。
La Secretaría de Cultura pide explicación a las marcas #Zara, #Anthropologie y #Patowl por apropiación cultural en diversos diseños textiles— Secretaría de Cultura (@cultura_mx) May 29, 2021
Detalles 👉 https://t.co/VH4wk4G137 pic.twitter.com/reD6vzecNh
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