設計用原民圖騰卻未回饋 墨西哥控Zara文化挪用

墨西哥文化部在推特公開對照圖，指控Zara等國際服飾品牌文化挪用。圖右為Zara商品。（圖取自twitter.com/cultura_mx）

墨西哥 指控國際服飾品牌Zara、Anthropologie、Patowl文化挪用，因為這些品牌的設計使用墨西哥原住民族圖騰，卻沒讓這些族群獲益。

墨西哥文化部28日發聲明指出，已將文化部長弗勞斯托（Alejandra Frausto）簽名的信函寄給上述3家公司，要求他們各自「公開解釋基於何種理由將集體財產私有化」。

文化部表示，世界最大服飾零售商 Inditex集團旗下的Zara使用南部瓦哈卡州（Oaxaca）米斯特克族（Mixtec）特有圖騰，URBN旗下Anthropologie使用米赫（Mixe）設計，Patowl則抄襲薩波特克（Zapotec）圖騰。

目前無法聯絡上URBN、Inditex與Patowl詢問看法。

流行服飾設計商使用文化設計獲取利益，卻未註明來源或公平補貼原住民族，他們做到什麼地步，近年來一直是爭論焦點。2019年墨西哥政府就曾指控時裝品牌卡羅琳娜海萊拉（Carolina Herrera），在設計上文化挪用原住民圖騰與墨西哥紡織品。