贊同在美國發動緬甸式政變？川普首位國安顧問否認

美國 前總統川普 的第一位國安顧問佛林(Michael Flynn)5月30日在德州達拉斯現身,出席一場與會者多為挺川陰謀論支持者的大會時,發表似是贊同在美國發動緬甸 式軍事政變的講話,但一位律師隔天就嚴詞否認他有這個意思。

根據網路流傳的現場即時轉播影片,一位自稱是海陸官兵的與會者向佛林提問,「我想知道為什麼,發生在米納馬(Minamar,疑緬甸英文發音口誤)的事情不能發生在這裡?」

Here is the video of former national security advisor Michael Flynn saying that he thinks a coup like the coup in Myanmar should happen in the US. pic.twitter.com/7mGYjfXg18