紐時：美國青少年暑假打工 今年工資近年最高

對於想在暑假期間打工的美國 青少年來說,今年夏天可以賺取的工資,將是近年來待遇條件最高的。紐約時報 報導,以賓州肯尼伍德(Kennywood)一處遊樂園 為例,每年暑假約有半數季節工年齡不到18歲,高中學歷員工去年暑假時薪為9元,今年時薪則調高到13元起跳,新進員工及家人還可獲得遊樂園贈送免費季票,價值大約300元。

紐約時報指出,肯尼伍德遊樂園青少年打工族薪資調高的狀況,正是全美各地的縮影。美國經濟紛紛重啟的此時,許多雇主忙著招聘餐廳服務生、接待員以及服務業員工,以滿足一路走高的市場需求。

這波就業趨勢當中,若以人口族群區分,青少年打工族是獲益最多的。統計顯示,從2008年以來,美國16歲至19歲青少年當中,現在投入勞動市場的比例最高,今年4月間約有25萬6000名青少年有工作。

打工機會多,工資待遇佳,卻讓某些教育界人士不禁憂心,學生可能因為打工賺錢而影響學業。紐約時報指出,近來這波青少年投入職場的趨勢裡,找到工作機會的以白人青少年居多,少數族裔青少年可能失去暑假打工賺錢的好機會。

最近剛從高中畢業的17歲賓州少女海莉‧貝里(Hayley Bailley),在肯尼伍德遊樂園負責操作古典款雲霄飛車(roller coaster ,又稱過山車)或協助遊客上下小船。她說,原以為今年打工待遇仍是時薪9元,知道已調高到13元之後,驚喜不已。她說:「我超喜歡的。」

報導指出,年齡較長的勞工由於有健康考量或者不容易找到人幫忙看孩子,如今想要回到職場,面臨實際考驗。聯邦政府提出的額外失業津貼補助,則讓某些失業勞工因為有了經濟依靠,不急著找工作回到職場,希望持續觀望等待更好的職缺。

另一方面,受到旅遊禁令等限制影響,外籍移工工作簽證在疫情期間大量縮減,使得原本仰賴外籍季節工的雇主出現非常缺人的狀況。

喬治城大學(Georgetown University)教育與職場研究中心(Center on Education and the Workforce)主任卡尼維爾(Anthony P. Carnevale)說,從長期角度來看,目前因為工資調高而暫時獲利的青少年,未來在職場上不見得同樣吃香。

他說,當成年人基於各種因素而離開職場時,年輕人得以擁有工作機會,獲得暫時的正面效果,「但這只是暫時的,因為職場一定是以成年人為主」。