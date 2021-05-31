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演唱會奇招：打疫苗者門票18元 沒打疫苗999.99元

記者顏伶如／綜合報導
音樂製作人威廉斯(Paul Williams，圖)29日接受華盛頓郵報訪問時說：「我並沒有拒絕任何人參加。我只是推出優惠折扣而已。」Getty Images
音樂製作人威廉斯(Paul Williams，圖)29日接受華盛頓郵報訪問時說：「我並沒有拒絕任何人參加。我只是推出優惠折扣而已。」Getty Images

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)日前發布行政命令，禁止商家要求消費者出示新冠疫苗接種證明。根據德桑提斯簽署生效的佛州新法，業者若被抓到不符州政府規定，將面臨數千元以上罰款。不過，6月底即將在佛州登場，鎖定青少年及年輕族群為目標觀眾的一場演唱會。主辦單位則推出「上有政策，下有對策」奇招：已打疫苗者門票收費18元，沒打疫苗者門票收費999.99元。

「青少年瓶裝火箭」(Teenage Bottlerocket)搖滾音樂演唱會訂於26日在佛州聖彼德斯堡(Saint Petersburg)登場，入場年齡限制為18歲以上，16歲至17歲之間青少年參加則須有家長同意。

演唱會售票網頁公告寫道，演唱會門票為20元，預購特價18元，出示身分證件與新冠疫苗接種卡即可享受優惠。疫苗接種卡需紀錄在6月12日之前已施打輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)第二劑疫苗，或已接種只要施打一劑的嬌生(Johnson and Johnson)疫苗。

售票網頁指出：「如果您不在乎折扣，可以用一般價格999.99元購買門票。」

音樂製作人威廉斯(Paul Williams)29日接受華盛頓郵報訪問時說：「我並沒有拒絕任何人參加。我只是推出優惠折扣而已。」

德桑提斯州長辦公室發言人克莉絲汀娜‧普夏(Christina Pushaw)發表聲明表示，這種另類的訂價手法已經觸犯佛州州法。

她說，對於沒有疫苗接種證明的民眾收取較高門票價格，根據佛州州法，是對民眾權益的不公平歧視。

威廉斯表示，經過研究，了解這套訂價策略是安全的，因為州長的行政命令懲處效力有限，而且州長剛簽署的州法生效日期是在演唱會舉辦之後。

他表示，沒想到演唱會門票收取標準曝光之後，在臉書收到大量反疫苗人士簡訊，垃圾電話突然爆增，還收到電郵警告信寫道，演唱會恐將是最後一場，因為「歌迷會把你殺了」。

威廉斯說：「只因為關心我的社區，竟讓我變成希特勒。」他表示，已經把恐嚇電郵交給警方處理，但不會更改門票收費標準。

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