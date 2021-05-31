搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

國殤紀念日前，在佛州奧蘭多國際機場許多旅客排隊等待通過TSA檢查站。美聯社

國殤紀念日(Memorial Day)長周末搭機旅客大增，人數約已恢復到美國 出現新冠疫情 初期的水準，許多民眾在這個長周末更是疫情出現之後第一次坐飛機。然而，隨著搭機旅客增加，不願配合航空公司戴口罩規定而爆發的乘客糾紛，近來也越來越多。「空服人員協會」(Association of Flight Attendants)主席莎拉‧尼爾森(Sara Nelson)26日在與聯邦航空官員的視訊會議上說：「我們從未見過這種情形。」她表示：「我們從來沒見過這麼糟糕的狀況。」

聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration，TSA)統計顯示，從2021年初到現在，搭機人數持續上升，到了28日更創下疫情發生以來的新高點，約有195萬名旅客在美國各地機場通過安檢，人數大約相當於2020年3月初美國出現新冠疫情初期的統計。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，整個國殤紀念日長周末期間，估計全美各地有600萬民眾將在機場進出，其中洛杉磯國際機場 (Los Angeles International)周末期間已經出現2021年以來單日最高乘客人數。

美國汽車協會(AAA)指出，2020年國殤紀念日長周末期間，出遊人數僅約2300萬人，創下追蹤紀錄成立以來的最低點，但今年國殤紀念日長周末估計約有3700萬美國民眾將出門50哩以上。

根據歷年慣例，國殤紀念日長周末是暑假旅遊旺季的起跑點，不過今年卻有另一層意義：美國航空業者終於撐過史上最艱難的時期。

紐約時報報導，民眾開始恢復搭乘飛機，航空公司業績因疫情遭受重措終於回春之後，某些暴力行為近來卻不斷出現，引發糾紛的原因則與聯邦運輸安全局規定乘客在搭機全程途中仍然必須戴口罩的要求有關。

從今年元旦以來，聯邦航空總署(Federal Aviation Administration)累計接獲2500件乘客行為失控案件通報，其中有1900件與乘客拒絕配合戴口罩規定有關。

為了減少乘客脫序事件，美利堅航空公司(American Airlines)與西南航空公司(Southwest Airlines)都已宣布機上不再提供含酒精飲料。