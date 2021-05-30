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學者：美軍加持台特戰部隊 助台應對共軍「閃電戰」

記者洪哲政／台北報導
學者認為，美軍將進一步以準軍事顧問方式，協助台軍方對應具備閃電戰能力的共軍入侵。圖為美國海軍陸戰隊特種作戰司令部（MARSOC）訓練實況，該部今年首度派員來台，與台特戰部隊實施「專家交流」。圖／Marine Forces Special Operations Command臉書粉絲專頁
學者認為，美軍將進一步以準軍事顧問方式，協助台軍方對應具備閃電戰能力的共軍入侵。圖為美國海軍陸戰隊特種作戰司令部（MARSOC）訓練實況，該部今年首度派員來台，與台特戰部隊實施「專家交流」。圖／Marine Forces Special Operations Command臉書粉絲專頁

美國助理國防部長提名人邁耶爾（Christopher Maier）本月27日出席美國參議院軍事委員會聽證會指出，美國必須「強烈考慮」(should be considering strongly)協助台灣提高對應中共入侵的能力，而美國特種部隊在北歐國家協助強化對抗俄國入侵「抵抗體系」(resistance networks)經驗，對台灣而言極有價值。國家安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，在共軍已具備對台執行「閃電戰」能力下，美方態度反映出美軍對中共對台發動戰略突襲的擔憂。

蘇紫雲表示，由邁耶爾具體指出的重點包括強化台灣部隊「非正規作戰」(irregular warfare)的能力、戰法戰技(skills)，「抵抗體系」(resistance networks)、以及對抗潛在的兩棲登陸等主要項目觀察，反映出美軍擔憂的是中共對台發動戰略突襲的「閃電戰」。

他認為，美方的態度，主因在於中共攻台的戰略選項增加。雖然每年國防部2020年的中國軍力評估，中華民國國防部的中共軍力評估都認為中共短期內仍缺乏大規模登陸能力，無法佔領台灣。但中共方面長期經營戰爭準備，除正規登陸作戰之外，也積極發展各類新登陸戰法包括超地平線登陸、多點立體登陸、動員民船的輔助登陸等。且戰爭史的經驗顯示，戰略突襲往往來自預期最低之處，因此更須審慎對應。

蘇紫雲表示，共軍近年發展的超地平線立體登陸能力也將達到戰役規模，包括新進編入作戰序列的075三棲攻擊艦，以及8艘071兩棲攻棲艦都給共軍更多元的登陸選項，甚至可「顛倒正面」對困難地形的台灣東部進行直升機立體登陸。

他進一步表示，其次則是「岸到岸」的登陸，依照公開資料測算共軍約有一千架旋翼機，同時大量生產號稱「中國黑鷹」的直20通用直升機，且定期搭配徵用的商船進行海上平台的轉乘演練。又如「聯合報」曾獨家披露的中共擴建龍田、惠安機場結合即將通車的福廈高鐵，將可快速集結空降兵部隊發動突襲。共軍在攻台期間雖可能承受台方刺針、復仇者飛彈的攔截，但卻仍能以「飽和突襲」的方式強行機降奪取機場、港口等要地，以癱瘓國軍系統、組織性的反擊，並等待後續梯隊行政下卸重裝備。

蘇紫雲說，在非正規登陸方面，中共方面編制有「國防動員艦」，皆採軍規建造，以在戰時增援跨海作戰，這其中以可搭載車輛的「客滾輪」(ro-ro ship)的威脅最大，特別是台灣主要口岸也開放兩岸「車上車下」的碼頭容許客滾輪往來，等於給共軍「木馬屠城」的機會。目前中共約有40艘客滾輪於渤海灣、海南的瓊州海峽商業營運，並經常參與陸軍部隊的渡海漕渡訓練，依照噸位可搭載兩個合成營甚至一個合成旅的部隊進行登陸作戰。這也是當面的東部戰區73集團軍等「攻台主力」被暱稱「陸軍海戰隊」的原因。

蘇紫雲表示，台灣方面，國軍備有既定「固安作戰計畫」等防備突襲的準備，但隨著共軍戰術戰法的增加，國軍也在應對，國防部長邱國正下令執行作戰區的指揮層級調升，便是因應措施之一，而美軍相關的論述與在台灣曝光的「安全合作旅」等「準軍事顧問」的作法，便是強化反制共軍閃電戰的戰備整備。

中共 共軍 台灣

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