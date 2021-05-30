特斯拉危險駕駛影片瘋傳：不用開車我乾脆來開趴

特斯拉。(美聯社)

一支短片顯示，3名年輕人在座位上跳舞，周圍滿是啤酒罐，儀錶板顯示車輛正以105公里的時速在公路上奔馳。

駕駛座上卻空無一人。

這段影片已有近200萬人按讚，被分享10萬5000次，而這只是社群媒體 上許許多多類似的影片之一而已。

影片來源：TMZ

這種行為完全違法，更無視特斯拉 的指示。官網指出，特斯拉的輔助駕駛系統「係提供給注意力集中的駕駛人，雙手須放在方向盤上並準備隨時接手」。

特斯拉的「自動輔助駕駛」系統能讓車輛符合周圍速限並協助在標線清楚的車道內駕駛，特斯拉也提供所謂的「全自動輔助駕駛」（FSD）。

這個系統能協助停車，讓車輛駛出狹窄的車位，並導引車輛進出交流道。

若駕駛座的安全帶未繫上，或駕駛人的雙手未放在方向盤上，特斯拉會警示駕駛人並取消自動駕駛系統。

然而這些保護機制證實對蓄意濫用車輛的駕駛人完全無效。「消費者報導」（Consumer Reports）雜誌公布的影片顯示，1名對此機制持疑的測試者，輕鬆地讓特斯拉汽車 在方向盤後無人的情況下接手駕駛。

自稱Dirty Tesla的網紅在自己的YouTube頻道上說：「白癡終究是白癡，他們會想辦法騙過系統，錯不在特斯拉，他們能再加上一大堆機制，但還是會被破解。」他的頻道有5萬5000人訂閱。