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佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

中央社邁阿密30日綜合外電報導
示意圖。(Unsplash)
示意圖。(Unsplash)

佛羅里達州邁阿密花園（Miami Gardens）附近一棟商用大樓的宴會廳外，今晨發生大規模槍擊案。3名歹徒朝民眾恣意開槍，造成兩人死亡、約20至25人受傷，隨後上車逃逸。

綜合美聯社、法新社與「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）報導，遭遇槍擊的El Mula宴會廳當時出租給人舉辦音樂會。邁阿密花園位於邁阿密市區西北方。

邁阿密戴德郡警察局（Miami-Dade Police Department）透過聲明表示，事發當下，室內正「舉行表定活動，數名贊助人站在外頭」；此時一輛休旅車靠近現場，3人下車後開槍朝群眾濫射，隨後上車逃逸。

根據聲明，救護人員抵達後，發現已有兩人死亡。最少有20名傷者被送進醫院，至少1人情況危急。

警察局長拉米雷斯三世（Alfredo Ramirez III）推文，譴責這場「有目標、懦夫般的槍枝暴力行動」。

他表示：「這些冷血謀殺者不分青紅皂白朝群眾開槍，我們會伸張正義。」

美國槍枝暴力奪命問題由來已久，學校、職場與購物中心都曾發生大規模殺戮。而且過去這一年來，全美殺人案數量激增，多半都是持槍事件。

近幾個月發生大型槍擊案的地點，包括印第安納波利斯（Indianapolis）一處聯邦快遞公司（FedEx）設施、加州一棟辦公大樓、科羅拉多州一家雜貨店，以及亞特蘭大市（Atlanta）數家按摩水療館。

美國總統拜登（Joe Biden）上月形容美國槍枝暴力是瘟疫、讓美國在國際上丟臉。

根據「槍枝暴力檔案館」（Gun Violence Archive ），全美去年包含自戕等槍枝相關致死案件，一共超過4萬3000件。

影片來源：NBC News

美國 槍擊 警察

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