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逾千人華府示威挺巴勒斯坦 籲美停止援助以色列

中央社／華盛頓29日綜合外電報導
逾1000名民眾29日聚集在華府示威，表達對巴勒斯坦人的支持，並呼籲美國政府停止援助以色列。Getty Images
逾1000名民眾29日聚集在華府示威，表達對巴勒斯坦人的支持，並呼籲美國政府停止援助以色列。Getty Images

逾1000名民眾今天聚集在華府示威，表達對巴勒斯坦人的支持，並呼籲美國政府停止援助以色列

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭運動組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）激烈衝突11天後，至今維持停火狀態。這些群眾聚在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）的台階上抗議以色列攻擊。

示威群眾有許多人拿著紅、白、綠、黑的巴勒斯坦旗幟，其中華盛頓的39歲律師希爾彌（Sharif Silmi）說：「我們想向美國政府傳達一個明確的訊息，那就是（美國）支持以色列而不會遭反彈的日字過去了。」

希爾彌說：「我們會挺身對抗任何繼續提供以色列武器的政治人物，我們會抵制他們，我們會用選票反對他們，我們會資助他們的對手，直到我們用選票讓他們下台為止。」

住在華府附近維吉尼亞州的一名婦女表示，美國的輿論正轉向支持巴勒斯坦。

她說，關於巴勒斯坦尋求建立主權國家一事，美國輿情正發生「巨大的改變」。

這名43歲的家庭主婦在阿拉伯聯合大公國長大，約20年前搬到美國，她說：「我們只是希望全世界意識到，我們都是人，我們不是恐怖分子。」

希爾彌堅稱，以色列對巴勒斯坦人的做法，如今在美國普遭反對。他也將這比作曾在南非實行的種族隔離制度。

希爾彌說：「人們如今已經覺醒，且我們正在抵制這樣的事。不論是年輕的猶太人、穆斯林、非裔人士、白人，都有世代轉變的現象。人們正努力跨越族裔、種族的藩籬，為巴勒斯坦人的改變、自由、解放努力。」

美國 以色列 華府

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