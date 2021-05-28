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疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

記者顏伶如／綜合報導
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

「政府透過新冠疫苗為無證移工植入晶片」、「新冠疫苗讓移民變成不孕而無法生下美國籍孩子」、「死亡疫苗讓人接種十年就沒命」等疫苗陰謀論，在臉書及YouTube網站瘋傳，消息來源經常自稱醫師或專家學者，影片或貼文發布立即被轉傳數萬次或數十萬次。華盛頓郵報報導，如野火般蔓延的陰謀論，言之鑿鑿說著疫苗要讓移民生不出小孩，對於加州農業區從事勞力工作的西語裔社區造成重大影響效果，導致許多民眾堅定拒絕接種疫苗。

報導指出，加州索諾瑪郡(Sonoma County)一所專門服務低收入家庭的診所，開放100個疫苗預約名額供民眾登記，但社區民眾卻反應冷淡。長期從事社區服務的弱勢族群關懷組織「健康家庭」(La Familia Sana)社工艾瑞昆因(Mayra Arreguin)，到活動屋(mobile home)社區挨家挨戶敲門，詢問是否有民眾願意打疫苗，得到答案多為「不要」。

過去幾個月來，加州北部以釀酒為業的偏遠農村，疫苗陰謀論有如一場看不見的野火，在染疫高風險族群之間延燒。華盛頓郵報分析，首當其衝就是低收入的墨西哥家庭及墨西哥裔美國家庭，來自這些家庭的勞工，是支撐這個地區農業經濟的主要動力。

夏天腳步接近，艾瑞昆因及其他社工人員希望在北加野火季節來臨之前，對於說服移民社區打疫苗做出最後衝刺，但能夠說動的對象卻少之又少。人口普查局(Census Bureau)統計顯示，拉丁裔人口僅占索諾瑪郡27%，但2020年夏季在全郡染疫確診案例裡卻占75%。

報導指出，天馬行空的疫苗陰謀論獲得移民社區民眾相信，認為推廣疫苗的目的是要追蹤移民，讓移民不能在美國生孩子，以及讓移民人口在美國逐漸消失。在拉丁美洲國家廣受歡迎的通訊應用程式WhatsApp，便充斥的大量的疫苗陰謀論，在索諾瑪郡的各地農場、酒莊及餐廳廚房裡，疫苗陰謀論不斷透過口耳相傳擴散，效力強大且影響深遠，讓西班牙語事實查證報導根本望塵莫及。

根據索諾瑪郡政府統計，全郡13萬5000名西語裔或拉丁裔居民裡，截至5月初只有5000人已經至少施打一劑新冠疫苗或完成接種，當地對於疫苗的需求量每周正在一路下降。

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