紐奧良兒童醫院患者為市動物園瀕危新生猩猩命名

路易斯安那州紐奧良動物園今年2月誕生了一隻瀕臨絕種的蘇門答臘紅毛猩猩。圖為母猩猩里斯（Reese）抱著新生猩猩「 Madu」。美聯社

路易斯安那州紐奧良動物園 今年2月誕生了一隻瀕臨絕種的蘇門答臘紅毛猩猩，紐奧良兒童醫院（Children’s Hospital New Orleans）的患者和工作人員為這隻新生猩猩命名「 Madu」（音譯：馬杜），是馬來語，意指「蜂蜜」。

這座位於紐奧良的奧杜邦動物園（Audubon Zoo）女發言人馬瑟恩（Annie Kinler Matherne）透過電郵說，名字由投票 表決，「馬杜」獲80票，比起馬來語、意指太陽的「馬塔赫里」（Matahari）多7票，得票第三的是印尼語意指孩子的「邦尼」（Bani），獲48票。

馬瑟恩說，周三動物園開放之前，猩猩棲息地前方揭開一個標鵲新生猩猩名字的橫幅，醫院好幾位情況允許的患者到場同慶。

兒童醫院總裁兼執行長尼肯斯四世（John R. Nickens IV）說，院內患者受邀為猩猩寶寶命名，樂趣無窮，這是藉由創意共同合作，為患者和其家屬額外盡心力的好例子。

馬杜是園內12歲母猩猩里斯（Reese）的第一胎寶寶，卻是父親詹比（Jambi）第二個寶寶；詹比2018年從德國漢諾威動物園來到美國 ，2019年與費利斯（Feliz）生下布蘭（Bulan）。

動物園說，蘇門答臘猩猩面臨絕種、處境嚴峻，因此，圈養多元遺傳的種群很重要。

國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）指出，目前野外生活的蘇門答臘紅毛猩猩不到1萬4000隻，人類不斷開發、採礦和打造棕櫚油種植園破壞森林棲息地，猩猩數量急劇下降。

動物園說，目前全美有95隻蘇門答臘猩猩由27個動物園和水族館協會人員照顧。