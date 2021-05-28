美4月個人消費支出仍強 通膨明顯升高 Fed面臨考驗

美國4月個人支出溫和增加0.5%，PCE核心平減指數（通膨指標）升幅擴大，預示美國第2季經濟仍將表現強勁。 路透

美國 4月個人支出溫和增加0.5%，符合預期；個人所得大幅減少13.1%，主因3月時的「支票 」效應結束；PCE核心平減指數 （通膨指標）升幅擴大。這些數據預示美國第2季經濟將強勁成長，但聯準會（Fed）的寬鬆政策將面臨考驗。

28日公布的官方數據顯示，4月個人消費支出增幅遠低於3月的4.7%（修正後數字），顯示消費者的「報復性需求」力道減弱 ；扣除通膨因素後，實質個人支出月減0.1%，低於預估的+0.2%，也比3月的+4.1%（修正後數字）大幅減弱，凸顯通膨升高。

至於4月的個人所得比預期的萎縮14.2%略好，雖然遠遜於3月的成長20.9%，但這是因為政府3月時對大多數民眾一次性發放每人1,400美元紓困支票，4月不再發放，導致所得銳減，因此並不代表美國所得水準嚴重惡化。

PCE核心平減指數月升0.7%，升幅高於3月時的0.4%，也比預估的0.6%高；比去年同期上升3.1%，高於3月的1.9%（修正後數字），也高於預估的2.9%；重要的是已經超過Fed所訂的2%目標。

整體PCE平減指數月增0.6%，符合預估，也與3月的升幅相同；年升3.6%，比預估的3.5%略高，比3月的1.9%明顯上升。

經濟學者指出，上述數據代表美國經濟仍持續成長，通膨也加速上升；「支票效應」雖然淡化，但消費者仍願意花錢，將持續支持經濟成長。經濟學者預估第2季經濟年增率將達9.4%，比第1季的6.4%更強。