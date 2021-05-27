抗衡中國 美國防預算傳挹資核武現代化

傳拜登總統的7150億美元國防部預算，將減少老舊系統所需經費，轉而注資幫助核武器現代化來嚇阻中國。(路透)

根據熟悉內情人士，美國 總統拜登的7150億美元國防部預算 ，將減少老舊系統所需經費，轉而注資幫助核武器現代化來嚇阻中國 ，以及發展未來作戰能力。

路透社報導，這份國防支出要求，預期將包括投資軍隊戰備、太空和太平洋嚇阻倡議（PDI），以抗衡中國在區域內的擴軍行為和核武科技。預算案將於明天送入國會。

這份預算要求將包括採購船艦、戰機、維修費用和薪資，但另外還替聯邦調查局（FBI）、能源部（Department of Energy）和其他機構規劃380億元的國防相關計畫經費，使得整體國家安全預算來到7530億美元，較2021年金額增加1.7%。

美軍現在把目標擺在建立抗衡俄羅斯和中國的能力，預算案中也包含進一步研發和測試極音速武器，以及其他「下一代」武器系統的費用。

一般而言，總統提出的預算要求只是與國會協商的起點，國會最終將決定經費如何使用。

太平洋嚇阻倡議旨在抗衡中國，聚焦印度洋-太平洋區域（Indo-Pacific）競爭，目標是透過挹注資金於雷達、衛星和飛彈系統，來加強美國在這個區域的軍備。

為了供應所需經費，熟悉內情的消息人士說，五角大廈試圖脫手若干維修費用偏高的老舊設備，包括4艘濱海戰鬥艦（LCS）、數架對地面部隊提供密接支援的A-10戰機，以及KC-10、KC-135空中加油機。

如今中國作風日趨獨斷，美中關係緊繃，令美國軍事規劃人員掛心。北京上周則在美國軍艦通過台灣海峽後，指控美國威脅台海和平穩定。