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老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

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老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

記者顏伶如／綜合報導
美國人有錢有閒的象徵新指標，就是擁有跟客廳一樣富麗堂皇的後院。(Photo by Shaun Montero on Unsplash)
美國人有錢有閒的象徵新指標，就是擁有跟客廳一樣富麗堂皇的後院。(Photo by Shaun Montero on Unsplash)

新冠疫情出現一年多之後，如今美國人有錢有閒的象徵新指標，就是擁有跟客廳一樣富麗堂皇的後院。華盛頓郵報報導，有民眾花了數十萬元打造後院，除了以戶外家具布置露天客廳，不受天候影響可以看電視，還有露天餐廳及全套廚房用具，外加庭園造景、安裝泡澡缸、蓋游泳池與滑水道，或興建避暑洞室(grotto)。

華盛頓郵報分析，受到疫情影響，住家搖身一變成了辦公室、學校、健身房與避難所。後院的功能獲得大幅提升，成為一個可以聚會的安全場所。

住在新澤西州布蘭奇柏格(Branchburg)的45歲牙醫帕里奧拉斯(Bill Paliouras)便說：「身為希臘裔，我很喜歡戶外，我希望冬天也能享受戶外生活。」

他的露天平台有著54寸烤架及各式各樣的全套廚具、酒吧與啤酒機(kegerator)，沙發、電視、高檔音響與火爐應有盡有。

帕里奧拉斯說，希望把家裡的生活模式搬到戶外，露天平台花了35萬元在2020年6月蓋好，後院加蓋游泳池、滑水道及避暑洞室等則總共花了55萬元。帕里奧拉斯的後院獲得「2020年美國後院露台比賽」(2020 North American deck competition)第一名，在Instagram擁有百萬餘瀏覽次數。

朋友以「帕里奧拉斯天堂」或「度假村」形容帕里奧拉斯的後院。帕里奧拉斯表示：「每個人都想來。」

為帕里奧拉斯打造後院露台的「露台裝修」(Deck Remodelers)負責人麥克阿里爾(Sean McAleer)說，儘管建材短缺導致價格漲價三成，生意在今年裡仍然增加了一倍。他說，平均而言，每年大約裝修125座露台，平均價格為12萬5000元。

疫情逐漸趨緩之際，帕里奧拉斯表示，很期待可以在後院接待更多親友。在新澤西洲開有七家診所的他，一周工作六天。帕里奧拉斯開玩笑說：「要做很多牙齒根管手術，才能負擔得起『度假村』。」

疫情 新澤西州 美國

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