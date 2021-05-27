CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN分析，共有十個參議員席次最可能在期中選舉翻盤，其中包括挺川派要角共和黨佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)。(美聯社)

兩黨參院各半的局面，可能因2022年期中選舉產生變化。美國有線電視新聞網(CNN)分析，期中選舉雖然還有一年半才登場，但爭取參議院多數優勢的較勁，已為今年華府政壇發展定調，根據各地現場採訪報導、候選人選舉募款統計以及各州歷年來投票趨勢，共有十個參議員 席次最可能在期中選舉翻盤，其中包括挺川派要角共和黨 佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)。

目前在參院擁有50席的共和黨，只要再取得1席，就能拿下51席多數。現在同樣擁有50席外加副總統賀錦麗關鍵一票的民主黨 ，則希望增加更多席次，拉大與共和黨的席次差距。報導指出，目前看來，民主黨最有機會傳出捷報的地點是在賓州。

共和黨籍賓州聯邦參議員杜美(Patrick Toomey)即將退休，拜登總統2020年大選在賓州得票率超過前總統川普1%，對民主黨為利多消息。民主黨籍賓州副州長費特曼(John Fetterman)、州眾議員肯亞塔(Malcolm Kenyatta)、蒙哥馬利郡(Val Arkoosh)郡長(Val Arkoosh)等，將在初選爭取代表民主黨參選的資格。

民主黨第二個最有機會搶攻席次的地點為威斯康辛州。報導指出，挺川派共和黨威州聯邦參議員強生(Ron Johnson)是否角逐連任目前尚未明朗，拜登2020年大選在威州得票率也贏過川普。民主黨州議員拉森(Chris Larson)26日宣布參加初選，先前已宣布參加初選的包括奧塔加米郡(Outagamie County)主委尼爾森(Tom Nelson)等。

美國有線電視新聞網分析，2020年大選由拜登勝出的幾個州，人口結構均已與過去不同，共和黨若以效忠川普為最高目標，面臨挑戰將是如何推出真正能打敗民主黨的候選人。以共和黨各州初選情勢來看，基本上都是挺川派人士之間的競賽。

報導指出，從大環境因素來看，在美國歷史上只要出現政黨輪替，新政府上台之後舉行的第一次期中選舉，通常都是在野黨獲勝，但2022年期中選舉的這項有利因素，共和黨到目前為止似乎還沒有出現能夠因此得到加分效果的候選人。

2020年大選期間曾被媒體點名為拜登副手考量人選之一的佛州聯邦眾議員戴敏斯(Val Demings)，有意換跑道參選州長或角逐參議員，挑戰魯比歐席次。報導指出，川普2020年大選在佛州領先拜登3%，即使共和黨對於魯比歐連任充滿信心，還是會觀望要為這場選舉投入多少開銷。

民權領袖兼牧師沃諾克(Raphael Warnock)在今年1月喬州參議員第二回合選舉獲勝，讓這個席次由紅轉藍。對於爭取連任今年第二季已募得560萬元選舉經費，但沃諾克面臨的考驗是喬州新通過、被質疑打壓非洲裔選民的限制投票權法案。

其他可能在2020年期中選舉翻盤的席次包括：民主黨籍亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)席次、民主黨籍聯邦參議員凱撒琳‧馬斯多(Catherine Cortez Masto)席次、民主黨籍新罕布夏州聯邦參議員瑪姬‧哈森(Maggie Hassan)、將退休的共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)席次、將退休的共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員波爾(Richard Burr)席次、將退休的共和黨籍密蘇里州聯邦參議員布朗特(Roy Blunt)席次。