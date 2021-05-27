爭取美國輸出疫苗 國務院：正與台灣官員密切聯繫

疫情升溫讓台施打疫苗急迫性增加。（本報資料照片）

美國 在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）對疫苗 的談話，被解讀為美國不急著提供疫苗給台灣 。針對台灣爭取美國疫苗，一名美國國務院發言人26日表示，正密切與台灣官員聯繫，討論如何終止台灣疫情及疫苗問題。

這名發言人表示，美台在全球公衛議題擁有良好夥伴關係，美國十分感謝台灣在疫情大流行期間對美國及其他國家的慷慨捐輸，可以期待這段堅實的夥伴關係在新冠疫情與全球公衛上將持續進行下去。

隨著美國疫苗接種率達到一定水準，美國政府陸續宣布釋出庫存疫苗，截至5月中旬，美國預計在6月底前釋出8000萬劑新冠疫苗，包括6000萬劑的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，其餘2000萬劑包括美國核准使用的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）。

這8000萬劑要如何分配，美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（SamanthaPower）26日在聯邦參議院撥款委員會表示，75%將透過「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX）分享；25%以雙邊機制釋出。

中華民國駐美代表蕭美琴26日表示，美國政府尚在研議分配標準與機制，台灣爭取立場會透過多方管道持續表達、多管齊下。

酈英傑近日答覆媒體提問表示，台灣是世界上確診率相對低的地方，至於派送標準仍在擬定，包括接收國確診率、醫療體系量能等，美方持續和台灣在這方面密切討論，他也知道台灣正在研發疫苗，說不定幾個月之後會提出。