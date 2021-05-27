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加州VTA濫射 維修工燒了自宅 再槍殺8人飲彈自盡

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加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡

編譯陳韻涵／綜合26日電
加州聖荷西北部的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站，26日晨發生加州濫射案，造成一人重傷、九人死亡，死者包括行凶後飲彈自盡的57歲VTA維修員工卡西迪。(歐新社)
加州聖荷西北部的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站，26日晨發生加州濫射案，造成一人重傷、九人死亡，死者包括行凶後飲彈自盡的57歲VTA維修員工卡西迪。(歐新社)

加州聖荷西(San Jose)北部的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站(機廠)，26日早晨發生加州今年以來最大規模的槍擊案，造成一人重傷、九人死亡，死者包括行凶後飲彈自盡的57歲VTA維修員工卡西迪(Samuel Cassidy)。

執法單位消息人士表示，卡西迪犯案前先縱火燒掉座落聖荷西安格瑪巷(Angmar Court)1100街區的自宅，隨後驅車前往VTA機廠，持類似自動步槍的武器闖進兩棟建築物，並於VTA工會晨間例會會議室內朝同事射擊，造成八人死亡、一人重傷。

闖會議室 槍擊共事多年同僚

公開紀錄顯示，卡西迪在VTA輕軌機廠任職至少八年；執法單位消息人士透露，卡西迪基本上槍擊當時在場開會的每一位同事，包括曾共事多年的同僚。

聖他克拉拉縣警局發言人戴維斯(Russel Daivs)說：「警方並未與兇嫌交火，兇手明顯死於自己造成的槍傷。」

圖為行凶後飲彈自盡的57歲VTA維修員工卡西迪。(截圖自Fox News電視畫面...
圖為行凶後飲彈自盡的57歲VTA維修員工卡西迪。(截圖自Fox News電視畫面)

➤➤➤聖縣VTA停車廠槍案死傷慘重 8被害人身分確認

聖塔克拉拉郡警長史密斯(Laurie Smith)則說，案發建築物地處偏遠且已被警調人員封鎖；戴維斯說：「我們接獲資訊，稱其中一棟建築物裡有爆裂物，防爆小組和警犬已前往處理」；VTA輕軌暫停服務。

犯案動機 可能與職場事務相關

初步調查顯示，卡西迪的犯案動機可能與職場事務相關，未涉及任何輕軌乘客。

加州聖荷西北部的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站，26日晨發生加州濫射...
加州聖荷西北部的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站，26日晨發生加州濫射案，造成一人重傷、九人死亡，死者包括行凶後飲彈自盡的57歲VTA維修員工卡西迪。圖為警察引導員工撤離。(Getty Images)

聖荷西消防局證實，26日上午6時30分之後，陸續接獲報案，稱安格瑪巷一棟民宅發生火警；火勢在7時27分撲滅，起火點所在的房子全毀並造成鄰居一棟建築輕微受損，幸無人受傷。

卡西迪雖然試圖燒屋湮滅證據，調查人員仍在火勢撲滅後於現場發現許多槍械和大量子彈。

法院文件顯示，他的前妻2009年曾申請禁制令；卡西迪的鄰居則形容他「異常沉默，但非常古怪」。

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VTA董事會主席漢垂克斯(Glenn Hendricks)形容，這是一起「可怕的悲劇，我以VTA家庭為榮，受害者親友面臨的壓力，這對他們而言都是可怕的事件。」

加州槍案頻傳 紐森：美國怎麼了？

加州州長紐森(Gavin Newsom)會見受害者親屬後表示，槍擊案一再發生且不少人對此事件麻木不仁，「美國到底怎麼了？」

槍枝暴力檔案(Gun Violence Archive)資料顯示，加州今年以來至少發生231宗大規模槍擊案，是全美槍擊案死傷最慘重的州；該組織定義大規模槍擊案為，同一事件至少四人死亡，不含兇手。

加州聖荷西北部的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站，26日晨發生加州濫射...
加州聖荷西北部的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站，26日晨發生加州濫射案，造成一人重傷、九人死亡，死者包括行凶後飲彈自盡的57歲VTA維修員工卡西迪。圖為武裝警察趕往罪兇案現場。(Getty Images)

拜登總統聽取簡報後表示，「至少八個家庭將不再完整」，呼籲國會盡速採取行動，「協助終結美國的槍枝暴力傳染病」。

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