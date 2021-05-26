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專挑亞裔 8竊匪跨4州偷逾50戶 汽車裝追蹤器再入室盜竊

記者牟蘭／紐約報導
不少亞裔居民家中因存有大量現金與珠寶等財物，常成為竊盜犯罪分子的目標。圖為紐約華埠。(歐新社)
不少亞裔居民家中因存有大量現金與珠寶等財物，常成為竊盜犯罪分子的目標。圖為紐約華埠。(歐新社)

一個犯罪團夥在三年間橫跨紐約、新州賓州等美東多個州行竊，八名成員日前被捕及控罪；聯邦法院消息稱，這些被告先鎖定當地亞裔餐廳業主，盜取受害人私家車的文件，並在汽車上安裝追蹤器，鎖定受害人住址後，伺機入室盜竊，共有逾50戶亞裔家庭被竊，其中一戶損失50萬元現金，但當局尚未以仇恨犯罪起訴八人。

根據新州紐瓦克區聯邦地方法院26日消息，八名報住新州與賓州的男子，於2016年至2019年期間，橫跨紐約、新州、賓州與德拉瓦州等多地有計畫行竊，受害人全部是亞裔。

法院消息顯示，八名被告稱，他們認為華裔與印度裔家中存有大量現金與珠寶等財物，因此先通過網絡搜索附近的中餐廳與印度餐廳，再前往餐廳的停車場內，盜取車中註冊信息等文件，隨後在車上安裝臨時追蹤器，鎖定受害人住宅位置後，幾名被告再分工盜竊。

根據法院消息，八名被告行竊前先確認屋內無人，再用梯子爬上住宅二樓，通過沒有上鎖的窗戶進入屋內，偷走現金、珠寶與槍枝等。

根據起訴書，八名被告在三年內，竊取大量的財物，以2019年1月新州伊頓敦鎮(Eatontown)的一起入室盜竊案舉例，受害人逾50萬元現金、珠寶及錢包遭竊；就在這起案件發生一個月前，紐約皇后區兩名亞裔房主稱他們分別被竊10萬元與7萬8000元現金。

法院消息稱，八名被告於2018年12月在新州凱尼爾沃思鎮(Kenilworth)的一次行竊中，丟失一部對講機，執法人員從中提取DNA，鎖定其中一名嫌犯，後順藤摸瓜逮捕其餘七人；聯邦調查局探員逮捕其中兩名嫌犯時，在其住所內搜出數萬元現金、人民幣、珠寶與傳家寶等。

艾莫爾(Rabine Armour) 、伯頓(Kevin Burton)、傑克森(Kevin Jackson)與羅傑斯(Thomas Rodgers)等八人日前通過視訊過堂，他們以共謀跨州運輸盜竊財物的罪名被起訴，伯頓加控一項非法持械；若八人罪名成立，將面臨最高達五年的監禁以及25萬元甚至更高的罰款。

聯邦法官詹姆斯·克拉克三世(James B. Clark III)拒絕了部分被告的保釋金申請，他說，「民眾的住宅就像是他們的城堡，而這些入室盜竊者為受害者的生活帶來麻煩與不安」。

賓州匹茲堡大學(University of Pittsburgh)法學院教授王露音(Lu-in Wang，姓名皆音譯)表示，這些針對亞裔的犯罪，出自犯罪者本身的刻板印象與偏見，認為亞裔家庭有現金或珠寶，且因英文不好而不願報案。

近期仇恨亞裔犯罪日增，導致許多亞裔民眾擔憂自身安危，聯邦調查局(FBI)紐瓦克區特別探員小喬治·克勞奇(George Crouch Jr.)表示，這起案件的偵破正合事宜，讓更多大眾提高針對亞裔犯罪的警惕；不過，根據檢方起訴書，八名被告並未被以仇恨犯罪的罪名起訴。

亞裔 新州 賓州

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