密州眾議員丁格爾長期服用Motrin 穿孔性潰瘍急開刀

民主黨籍密西根州聯邦眾議員黛比‧丁格爾(Debbie Dingell)。(美聯社)

民主黨 籍密西根州聯邦眾議員 黛比‧丁格爾(Debbie Dingell)今年初植牙引發下顎骨頭感染接受手術後，經常服用高劑量市售成藥「美林」(Motrin)消除疼痛。67歲的丁格爾本周稍早在臉書發文寫道，上周五清晨3時嚴重腹疼醒來，在醫師建議下搭乘優步(Uber)前往急診，結果被診斷出患有穿孔性潰瘍(perforated ulcer)必須緊急開刀。她寫道，許多民眾與她一樣，經常服用市售止痛藥，對於可能出現的不良副作用卻不清楚，「我就是實例」。

丁格爾接受華盛頓郵報訪問時，回憶當時發病的感受時說：「我像整個人著火似的。幾乎不能走路，痛的很嚴重。」她說：「我們服用市售成藥時，都覺得沒問題的，不會有事。我不知道我有潰瘍，在這之前我不曾有過胃疼。」

丁格爾21日前往喬治華盛頓大學醫院(George Washington University Hospital)急診就醫後，醫師為她緊急開刀。醫師診斷研判，丁格爾長時間服用成份為布洛芬(Ibuprofen)的止痛藥「美林」，因此出現穿孔性潰瘍。

今年1月下顎手術後，丁格爾早晚都服用800毫克的「美林」減輕疼痛。她說，今年3月間，醫師對於她大量服用布洛芬提出警告。她說，醫師警告說，服用布洛芬時間太長了「他們叮嚀我要好好注意，我則覺得自己身體好得很」。

「美林」、「安舒疼」(Advil)、「萘普生」(Aleve)或阿斯匹靈(aspirin)都是非類固醇抗炎藥品(non-steroid anti-inflammatory drug，NSAIDs)，專家指出，這些市售藥品是導致潰瘍的最常見原因。

麻州 綜合醫院(Massachusetts General Hospital)胃腸能動實驗室(Gastrointestinal Motility Laboratory)主任史塔勒(Kyle Staller)指出，社會大眾對於非類固醇抗炎藥品存有「真實的教育落差」，不明白使用這些藥品可能出現嚴重副作用。

史塔勒說，在市面上可以買到的成藥，不代表所有人在任何時間使用都是安全的。他表示，雖然這些藥品對於消除疼痛都有非常良好的效果，「重要的是要記得它們的影響有多強」。