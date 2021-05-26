挺川企業家枕頭大亨現身共和黨州長協會會議吃閉門羹

挺川企業家「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)。美聯社

挺川企業家「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)表示，專程搭機飛抵田納西州，準備參加本周登場的「共和黨 州長協會」(Republican Governors Association，RGA)春季會議，結果卻吃閉門羹。林德曾參加「共和黨州長協會」2020年冬季會議，當時會中少數共和黨籍州長鼓勵林德角逐明尼蘇達州州長選舉。

林德25日接受POLITICO新聞網站訪問時說，24日搭機抵達田納西州納許維爾(Nashville)，準備參加25日開始為期3天的「共和黨州長協會」春季會議，結果在活動舉辦地點萬豪酒店(JW Marriott Hotel)拿到參加證的幾分鐘後，卻被一名大會工作人員告知，禁止進入任何「共和黨州長協會」活動現場。

一名「共和黨州長協會」高層主管25日晚間受訪時說，25日晚間訂於田納西州州長官邸舉辦的晚宴，林德企圖擠上僅限協會成員搭乘的專車，結果遭到拒絕。這名主管說：「這些活動限定協會成員參加，林德目前並非共和黨州長協會會員。」

為個人枕頭品牌拍攝電視廣告而聞名的林德，由於力挺川普 政治立場鮮明，去年在美國政壇迅速累積知名度。美國發生新冠疫情初期，林德還曾在白宮 發表演說。前總統川普曾在白宮玫瑰花園的一場新聞簡報會上，以「朋友」稱呼林德。

2020年大選結束後，林德持續宣揚選舉陰謀論，指稱川普勝選結果遭到偷竊，並在右派挺川媒體「一個美國新聞網」(One America News Network)推出選舉陰謀論紀錄片。

川普任內的2020年裡，林德是白宮常客。川普卸任之前最後幾天，神情凝重的林德被媒體拍到拿著印有「戒嚴法」(martial law)的文件在白宮裡。

林德對POLITICO新聞網站出示「共和黨州長協會」納許維爾春季會議議程檔案說，大約在一、兩個月之前接獲參加會議的邀請。他也說，收到印有文件底部註有「機密」(CONFIDENTIAL)字樣的25日、26日活動行程。

林德表示，拿到了「行政圓桌會議」出席證，25日晚間的晚宴名稱則是「行政圓桌會議晚宴接待」。

25日稍早，林德接受前任白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)廣播節目專訪時說，打算當面質問共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)、共和黨籍亞歷桑納州州長杜西(Doug Ducey)，要求說明2020年大選結果以及喬州、亞州的選舉舞弊指控。

今年2月，投票機廠商「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)對林德提出誹謗告訴，求償13億元，提告原因為林德持續散布選舉陰謀論，聲稱多明尼恩投票機器為拜登作票。