我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福斯新聞：拜登政府喊停國務院新冠病毒起源調查

加州聖荷西發生大規模槍擊案 槍手已死

挺川企業家枕頭大亨現身共和黨州長協會會議吃閉門羹

記者顏伶如／綜合報導
挺川企業家「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)。美聯社
挺川企業家「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)。美聯社

挺川企業家「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)表示，專程搭機飛抵田納西州，準備參加本周登場的「共和黨州長協會」(Republican Governors Association，RGA)春季會議，結果卻吃閉門羹。林德曾參加「共和黨州長協會」2020年冬季會議，當時會中少數共和黨籍州長鼓勵林德角逐明尼蘇達州州長選舉。

林德25日接受POLITICO新聞網站訪問時說，24日搭機抵達田納西州納許維爾(Nashville)，準備參加25日開始為期3天的「共和黨州長協會」春季會議，結果在活動舉辦地點萬豪酒店(JW Marriott Hotel)拿到參加證的幾分鐘後，卻被一名大會工作人員告知，禁止進入任何「共和黨州長協會」活動現場。

一名「共和黨州長協會」高層主管25日晚間受訪時說，25日晚間訂於田納西州州長官邸舉辦的晚宴，林德企圖擠上僅限協會成員搭乘的專車，結果遭到拒絕。這名主管說：「這些活動限定協會成員參加，林德目前並非共和黨州長協會會員。」

為個人枕頭品牌拍攝電視廣告而聞名的林德，由於力挺川普政治立場鮮明，去年在美國政壇迅速累積知名度。美國發生新冠疫情初期，林德還曾在白宮發表演說。前總統川普曾在白宮玫瑰花園的一場新聞簡報會上，以「朋友」稱呼林德。

2020年大選結束後，林德持續宣揚選舉陰謀論，指稱川普勝選結果遭到偷竊，並在右派挺川媒體「一個美國新聞網」(One America News Network)推出選舉陰謀論紀錄片。

川普任內的2020年裡，林德是白宮常客。川普卸任之前最後幾天，神情凝重的林德被媒體拍到拿著印有「戒嚴法」(martial law)的文件在白宮裡。

林德對POLITICO新聞網站出示「共和黨州長協會」納許維爾春季會議議程檔案說，大約在一、兩個月之前接獲參加會議的邀請。他也說，收到印有文件底部註有「機密」(CONFIDENTIAL)字樣的25日、26日活動行程。

林德表示，拿到了「行政圓桌會議」出席證，25日晚間的晚宴名稱則是「行政圓桌會議晚宴接待」。

25日稍早，林德接受前任白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)廣播節目專訪時說，打算當面質問共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)、共和黨籍亞歷桑納州州長杜西(Doug Ducey)，要求說明2020年大選結果以及喬州、亞州的選舉舞弊指控。

今年2月，投票機廠商「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)對林德提出誹謗告訴，求償13億元，提告原因為林德持續散布選舉陰謀論，聲稱多明尼恩投票機器為拜登作票。

共和黨 白宮 川普

上一則

加州聖荷西發生大規模槍擊案 槍手已死

下一則

華郵：美洲原住民疫苗推廣計畫奏效

延伸閱讀

新冠病毒實驗室外流之說再起 川普：我一開始就說對了

新冠病毒實驗室外流之說再起 川普：我一開始就說對了
實驗室洩新冠可信度增 華郵2點分析：當初太早打回票

實驗室洩新冠可信度增 華郵2點分析：當初太早打回票
美國華裔民權聯盟告川普案 聯邦法院受理

美國華裔民權聯盟告川普案 聯邦法院受理
美國民主典範 被川普砸了鍋

美國民主典範 被川普砸了鍋

熱門新聞

美國民眾今年9月都需要打新冠疫苗的追加劑。圖為裝有輝瑞疫苗的注射器。(美聯社)

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

2021-05-21 13:01
加州夫婦喬恩(左)和麗茲‧格拉波斯基(右)在TLC頻道談他們如何在中國領養四個白化症孩子及另一名手臂神經受損的女童。(TLC)

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

2021-05-25 21:08
紐約州檢察長詹樂霞宣布，對川普集團的調查由民事轉為刑事調查，將和已對川普集團展開刑事偵查的曼哈頓地區檢察官萬斯攜手，調查川普集團涉嫌虛報物業價值等經濟問題；前總統川普(如圖左)則反擊該調查「腐敗」，是「美國歷史上最大的政治迫害」」。(路透)

啟動刑事調查 前司法官員：川普離入獄又近一步

2021-05-19 22:53
18日，台北民眾排隊等待新冠快篩檢測。(美聯社)

時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線

2021-05-22 13:29
「一洲焦點」今日談拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬吐露UFO謎。（世界新聞網）

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

2021-05-19 13:34
馬里蘭州兩名昆蟲專家在一處民宅後院，調查十代蟬。(美聯社)

藏身地底17年 數兆隻十代蟬將破土 美東恐蟬鳴惱人

2021-05-23 21:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
德州網紅遭裸身棄屍 專家:凶嫌煙滅DNA手法

德州網紅遭裸身棄屍 專家:凶嫌煙滅DNA手法
亞洲舉重冠軍在洛杉磯街頭遛狗被打 一隻眼青腫睜不開

亞洲舉重冠軍在洛杉磯街頭遛狗被打 一隻眼青腫睜不開
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男
梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」

梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」